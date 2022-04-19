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19 апреля 2022 в 12:58 Поделиться:









Юрист отвечает: предоставляется ли за двойню 20 дней отпуска по уходу за ребенком?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: у нас в семье четверо детей. Двойняшкам в этом году исполнится 14. Мы с мужем обсуждали планы на отпуск по уходу за ребенком. Получим ли мы за каждого ребенка из двойни по 10 дней отпуска? Как и кому сообщать о своем желании получить такой отпуск?

Отвечает юрист-консультант Хелена Ильвес. Если по прежней системе оба родителя имели право на отпуск по уходу за ребенком в зависимости от возраста и количества детей — на три или шесть рабочих дней в году — то с 1 апреля этого года, по новой системе, право на отпуск по уходу за ребенком имеет каждый из родителей и на каждого ребенка. Это значит, что и у матери, и у отца есть по 10 дней отпуска по уходу за ребенком на каждого ребенка (в общей сложности 20 рабочих дней на родителей), пока ребенку не исполнится 14 лет. Если детей двое, то и у матери, и у отца есть по 20 дней отпуска по уходу за ребенком (на родителей в общей сложности 40 рабочих дней) и так далее.

Многодетным родителям важно учесть, что, хотя отпуск по уходу за ребенком можно брать отдельно на каждого ребенка, его нельзя использовать более 30 календарных дней в году (такая ситуация может возникнуть, если в семье трое и более детей). Отпуск по уходу за ребенком можно использовать до конца календарного года, в который ребенку исполняется 14 лет.

С 1 апреля заявление на отпуск по уходу за ребенком нужно подавать через самообслуживание Департамента социального страхования. В самообслуживании работник должен сам распланировать дни своего отпуска и указать адрес электронной почты работодателя. Каждый работодатель должен сообщить работникам (например, в правилах организации труда или использования отпуска), какой это должен быть адрес. Департамент социального страхования направит по указанному в системе адресу электронной почты работодателя уведомление о желании работника уйти в отпуск. Работодатель имеет право в течение пяти календарных дней отказаться от предоставления отпуска по уходу за ребенком, уведомив об этом Департамент социального страхования. Если в течение этих пяти дней работодатель не сообщит о своем отказе, то департамент утверждает отпуск работника по уходу за ребенком.

При желании использовать отпуск по уходу за ребенком в течение 1–15 календарных дней, нужно указать это в самообслуживании за 14 календарных дней до его начала. Если же отпуском по уходу за ребенком нужно воспользоваться в течение более чем 15 календарных дней подряд (т. е. он берется на более чем одного ребенка), это должно быть указано в самообслуживании как минимум за 30 календарных дней до отпуска.