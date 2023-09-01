Подсказка

Дмитрий Фефилов

1 сентября 2023 в 7:22









C 1 сентября инвестируем для ребенка. Какие есть варианты?

Фото: Shutterstock

Разбираемся, как и куда можно вкладывать деньги на будущее своего ребенка. «Школьные» фонды, счет роста, вклады и прочите возможности — что выбрать?

Отдельные инвестиционные продукты для детей в Эстонии предлагают два банка — Swedbank («Школьный фонд+») и SEB («Портфель роста Юниор»). Банк Coop предлагает открыть специальный детский вклад, а у LHV и Luminor отдельных предложений для детей нет.