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dv.ee

27 ноября 2023 в 13:39









В преддверии праздников и повышения налога: как правильно декларировать посылки?

Все посылки из-за пределов ЕС стоимостью более 150 евро облагаются не только НСО, но и таможенной пошлиной. Фото: Shutterstock

Приближаются зимние праздники, а значит – самое время напомнить правила декларирования посылок. Налоговый департамент Эстонии и компания Omniva разработали специальную памятку.

• Заказывайте международные посылки заблаговременно. Праздничный сезон – самое напряженное время для почтовых работников, поэтому посылки могут приходить с опозданием.

• Подарки стоимостью до 45 евро, поступающие из-за пределов ЕС, освобождаются от налога с оборота (НСО). Но только в том случае, если отправитель и получатель посылки – частные лица. Освобождение от НСО не распространяется на продажи между частными лицами.

• НСО на посылки стоимостью до 150 евро. За посылки, приобретенные за пределами ЕС, стоимостью 150 евро или менее, получатель должен будет заплатить налог с оборота, который рассчитывается на основе стоимости товара и почтовых расходах.

• С 1 января 2024 года ставка НСО в Эстонии составит 22%. Учитывайте это при заказе посылки – если вы закажете ее до 1 января 2024 года, но она прибудет в Эстонию 1 января или позже, ставка налога будет составлять уже 22%.

• Если интернет-магазин или торговая площадка подключены к особому порядку IOSS, вы можете оплатить НСО в момент покупки. То есть НСО добавляется к цене товара, и нет необходимости платить налог, когда товар прибудет в Эстонию (например, популярная платформа Aliexpress такую возможность предоставляет – ред.).

• Все посылки из-за пределов ЕС стоимостью более 150 евро облагаются не только НСО, но и таможенной пошлиной.

• Самостоятельно оформить декларацию можно в электронной системе e-MTA. Для этого понадобится уведомление о прибытии товара, два номера ссылки (номер предыдущего документа (MRN) и номер транспортного документа), а также документ, подтверждающий стоимость товара (это может быть счет, платежное поручение, распечатка подтверждения заказа, скриншот экрана и пр.).

В случае с подарком также необходимо знать стоимость товара!

• У почтовых и курьерских служб есть также платная услуга оформления деклараций.

• Если у вас возникли трудности с оформлением декларации – консультанты НТД и Omniva могут помочь вам.

• Если вы ожидаете посылку из России или хотите отправить ее туда, необходимо ознакомиться со списком санкционных товаров. Отправка подарков от частного лица частному лицу не освобождается от санкций.

• Всегда проверяйте свои данные при оформлении заказа в интернет-магазине и в системе самообслуживания Omniva, чтобы уведомление о посылке не потерялось. Особенно важны номер телефона и адрес электронной почты.