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dv.ee

13 декабря 2023 в 14:11









Пять важных фактов об изменении налога с оборота

Cделано исключение для договоров, заключенных до 1 мая 2023 года. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С нового года в Эстонии будет действовать ставка налога с оборота в размере 22%, и есть несколько нюансов, о которых интернет-покупателям полезно знать.

Исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт указывает на пять важных аспектов в связи с изменением налога с оборота.