Пять важных фактов об изменении налога с оборота

Меэлис Мандель: «жажда наживы»?! Заявление Департамента конкуренции демонстрирует перекошенное отношение к бизнесу
Выражение «жажда наживы» ярко и именно негативно окрашено, оно искажает отношение к бизнесу, поскольку выставляет главный двигатель экономики – стремление получить предпринимательскую прибыль – как что-то плохое и предосудительное. Это в корне неверный посыл, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Выражение «жажда наживы» ярко и именно негативно окрашено, оно искажает отношение к бизнесу, поскольку выставляет главный двигатель экономики – стремление получить предпринимательскую прибыль – как что-то плохое и предосудительное. Это в корне неверный посыл, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.