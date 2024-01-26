Может ли работодатель следить за экраном моего компьютера?

Вопрос: Работник нашего предприятия хочет на время поехать работать за границу, и мы не против. При этом мы хотели бы быть уверены в том, что работник за границей действительно работает. Мы узнали, что есть приложение, которое можно установить на рабочий компьютер работника и через это приложение в режиме реального времени следить за тем, что работник делает на компьютере. Допустимо ли такое слежение за экраном компьютера работника?
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