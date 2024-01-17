    Может ли работодатель рассказывать другим работникам об условиях моего трудового договора?

    Со стороны члена правления недопустимо обсуждать условия связанного с работником трудового договора с другими работниками во время обеденного перерыва.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: На обеде работодатель рассказал о трудовом договоре коллеги, которого в тот момент с нами не было. Допустимо ли такое поведение работодателя?

    Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

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