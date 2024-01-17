Может ли работодатель рассказывать другим работникам об условиях моего трудового договора?

Биржа 2024: слишком уж хорошо, чтобы быть правдой

Сегодня участники рынка живут ожиданиями начала снижения процентных ставок. И уже мало у кого остаются сомнения, что это произойдет в этом году. Но, кажется, что все внимание рынка приковано именно к этой теме, тогда как другие, не менее важные события как будто уже не имеют значения.

Сегодня участники рынка живут ожиданиями начала снижения процентных ставок. И уже мало у кого остаются сомнения, что это произойдет в этом году. Но, кажется, что все внимание рынка приковано именно к этой теме, тогда как другие, не менее важные события как будто уже не имеют значения.