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Стийне Рейнтам

19 января 2024 в 15:06









От нуля до сотен тысяч: в каких госучреждениях платят самые высокие премии?

Даже учреждения, находящиеся под управлением одного министерства, придерживаются разной политики выплаты премий. Например, Департамент окружающей среды при Министерстве климата отказался от премий, а Земельный департамент сделал своим чиновникам приятный подарок. Фото: Liis Treimann

В некоторых государственных учреждениях сотрудникам выплачивают в виде премий сотни тысяч евро, в других же работники не получают ни гроша.

Если цели достигнуты, то можно рассчитывать и на вознаграждение – такие выводы можно сделать из обзора Äripäev. Госкомпании выплачивают премии даже в ситуации, когда экономика падает, денег на зарплат учителей не хватает, а общественность все чаще говорит, что в Эстонии слишком много чиновников.