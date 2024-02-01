    Доход не скрыть: налоговый департамент Эстонии получит данные о заработках на Airbnb

    Налогово-таможенный департамент впервые будет контролировать доходы владельцев недвижимости, предлагающих размещение на платформах.Фото: Andras Kralla

    Владельцам недвижимости, предлагающим размещение через платформы Airbnb или Booking, нужно быть особенно внимательными при декларировании доходов в этом году – Налогово-таможенный департамент впервые будет использовать общеевропейский механизм мониторинга.

    Все платформы размещения, зарегистрированные в Европейском Союзе, теперь впервые обязаны раскрывать европейским налоговым и таможенным органам данные о том, кто получает доход через такие сервисы, напомнила Анника Оя, руководитель службы по работе с физическими лицами Налогово-таможенного департамента.
    Если вы сдаете квартиру на Booking или Airbnb, эта информация теперь дойдет и до Налогово-таможенного департамента Эстонии. Поэтому важно, чтобы те, кто занимается гостиничным бизнесом, сами декларировали доходы, полученные от платформ, и платили с них налоги. В противном случае государственные органы будут вынуждены вмешаться.

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