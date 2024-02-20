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dv.ee

20 февраля 2024 в 8:48









Эксперт: следуйте «правилу пяти лет», когда берете жилищный кредит

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Продолжающаяся инфляция, высокие цены на недвижимость и ставка Euribor ставят перед многими людьми, задумывающимися о покупке жилья, вопрос о том, какую сумму кредита следует брать при покупке нового жилья.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, первое правило заключается в том, что стоимость нового жилья не должна превышать ваш пятилетний доход.