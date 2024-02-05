Рынок арендной недвижимости сжимается: снимать некому, цены приходится снижать
Темные времена для собственников арендного жилья могут затянуться.Фото: Andras Kralla
Желающих снять квартиру в Эстонии все меньше. Сдавать, напротив, готовы даже больше, чем раньше – туристические квартиры вышли на рынок долгосрочной аренды. Это оказывает давление на цены, которые уже просели на 10%.
На рынке аренды недвижимости спад – сильно просел спрос, констатируют таллиннские маклеры, опрошенные ДВ. «У нас нет тех, кто арендует квартиры – ушли россияне, ушли иностранцы, в первую очередь, финны. Многие компании обанкротились, соответственно, к ним не приехали рабочие и не сняли жилье», – говорит маклер Optimare OÜ Ольга Андла.
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