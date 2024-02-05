    Рынок арендной недвижимости сжимается: снимать некому, цены приходится снижать

    Темные времена для собственников арендного жилья могут затянуться.Фото: Andras Kralla

    Желающих снять квартиру в Эстонии все меньше. Сдавать, напротив, готовы даже больше, чем раньше – туристические квартиры вышли на рынок долгосрочной аренды. Это оказывает давление на цены, которые уже просели на 10%.

    На рынке аренды недвижимости спад – сильно просел спрос, констатируют таллиннские маклеры, опрошенные ДВ. «У нас нет тех, кто арендует квартиры – ушли россияне, ушли иностранцы, в первую очередь, финны. Многие компании обанкротились, соответственно, к ним не приехали рабочие и не сняли жилье», – говорит маклер Optimare OÜ Ольга Андла.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Рынок арендной недвижимости сжимается: снимать некому, цены приходится снижать
Европейская прокуратура подозревает бывшего управляющего BaltСap в хищении 27 миллионов
Портфели лидеров: руководители биржевых компаний раскрывают свою стратегию Статья о TOПе инвесторов
Эпицентр
Юбилей: старейшие предприятия Эстонии не боятся новых кризисов
Предприниматели, занимающиеся бизнесом более четверти века, относительно спокойно относятся к трудным временам, зная, что за каждым кризисом следует подъем. Они уже не раз переживали кризисные ситуации и извлекли из них уроки на собственной шкуре.
Предприниматели, занимающиеся бизнесом более четверти века, относительно спокойно относятся к трудным временам, зная, что за каждым кризисом следует подъем. Они уже не раз переживали кризисные ситуации и извлекли из них уроки на собственной шкуре.
Все большие материалы
Инвестор
Эстонский стартап пережил крах SVB. «Мы выжили. Это было похоже на второй день рождения».
Часть из 56 миллионов долларов, которые стартап Ready Player Me получил от инвесторов летом 2022 года, находилась на счете Silicon Valley Bank (SVB) как раз тогда, когда началось прошлогоднее массовое изъятие средств из банка.
Часть из 56 миллионов долларов, которые стартап Ready Player Me получил от инвесторов летом 2022 года, находилась на счете Silicon Valley Bank (SVB) как раз тогда, когда началось прошлогоднее массовое изъятие средств из банка.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: я один такой. Вокруг одни медведи
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Тойво Томингас: надвигается наводнение. Давайте готовиться!
Климат меняется, поэтому Эстонии необходимо начать готовиться к повышению уровня моря и штормам, пишет Тойво Томингас в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Климат меняется, поэтому Эстонии необходимо начать готовиться к повышению уровня моря и штормам, пишет Тойво Томингас в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Все мнения
Интервью
Стартап, созданный петербуржцами в Нарве, пришлось эвакуировать в Португалию
Семейный бизнес россиян успешно стартовал в Эстонии, но война внесла свои коррективы.
Семейный бизнес россиян успешно стартовал в Эстонии, но война внесла свои коррективы.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект