Эпицентр

Екатерина Мереминская

6 февраля 2024 в 4:00









Рынок арендной недвижимости сжимается: снимать некому, цены приходится снижать

Темные времена для собственников арендного жилья могут затянуться. Фото: Andras Kralla

Желающих снять квартиру в Эстонии все меньше. Сдавать, напротив, готовы даже больше, чем раньше – туристические квартиры вышли на рынок долгосрочной аренды. Это оказывает давление на цены, которые уже просели на 10%.

На рынке аренды недвижимости спад – сильно просел спрос, констатируют таллиннские маклеры, опрошенные ДВ. «У нас нет тех, кто арендует квартиры – ушли россияне, ушли иностранцы, в первую очередь, финны. Многие компании обанкротились, соответственно, к ним не приехали рабочие и не сняли жилье», – говорит маклер Optimare OÜ Ольга Андла.