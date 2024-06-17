Подсказка

Карин Осипова

17 июня 2024 в 9:53









Что выбрать – меньшие платежи по кредиту или более низкую процентную ставку?

Если для вас важнее не сохранить ежемесячные платежи на минимальном уровне, а платить меньше процентов в течение всего периода кредита, стоит рассмотреть график с равными основными платежами. Фото: Shutterstock

Беря жилищный кредит, необходимо решить, выбрать в качестве графика платежей аннуитет или график с равными основными платежами. От этого зависит как размер ежемесячных платежей по кредиту, так и сумма, которую заемщик в общей сложности заплатит по процентам. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова объяснила, как сделать выбор.

Более популярный вариант – аннуитетный график платежей, и тому есть очень простая причина: ежемесячные платежи в этом случае значительно ниже. Это означает, с одной стороны, что влияние платежей на месячный бюджет меньше, а с другой стороны, что при том же доходе можно взять кредит большего размера и тем самым позволить себе жилье большей площади или лучшего качества.