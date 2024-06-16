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dv.ee

16 июня 2024 в 13:57









Что нужно учитывать при покупке жилья, требующего реновации?

Если планируется косметический ремонт, то средняя стоимость составит около 180 евро за квадратный метр. Капитальный ремонт обойдется дороже, рассказал эксперт. Фото: Shutterstock

Одним из самых важных моментов при принятии решения для покупателя жилья является состояние объекта недвижимости. Хотя на первый взгляд жилье, нуждающееся в реновации, может показаться выгодным приобретением, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане призывает рассчитать, окупятся ли средства, время и силы, потраченные на эту работу.

«Недвижимость, требующая ремонта, обычно продается по более низкой цене, что делает ее более доступной и привлекательной для покупателя. Квартира без ремонта обычно стоит примерно на 20-30% дешевле, чем отремонтированная. Однако, чтобы принять правильное решение, важно учитывать общую стоимость недвижимости, включая время и деньги, которые потребуются для проведения необходимых ремонтных работ и улучшений, – пояснил Ребане. –Также стоит заранее просчитать различные варианты финансирования – потребуется ли Вам кредит на покупку жилья, кредит на ремонт или сочетание обоих вариантов».