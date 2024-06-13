Подсказка

Дмитрий Фефилов

13 июня 2024 в 6:24









Инструкция: как стать богатым

Чем конкретнее инструкция, тем более полезной она может оказаться. Фото: Pixabay

Такие заголовки скорее вызывают сомнения и подозрения, однако где-то глубоко мысль «а вдруг?» подталкивает нажать на него и начать читать.

В формуле «как стать богатым» всегда присутствуют две составляющие. Об одной из них часто забывают, концентрируя все свое внимание на вопросе «как?». Однако в первую очередь все-таки необходимо определиться, сколько это – быть богатым.

Как далеко вы уже продвинулись

Кто-то мечтает достигнуть финансовой свободы, не отдавая себе отчет, сколько это будет в деньгах. Подход «больше – лучше» демотивирует, так как не имеет конкретной цифры, и превращает весь процесс в бесконечный бег в колесе. Миллион – красивая круглая цифра, которая, однако, аморфна, так как не отражает ваших индивидуальных трат и запросов.

Я, а точнее авторы книги «Мой сосед – миллионер» Томас Дж. Стэнли и Уильям Д. Данко, предлагаем простую формулу, которая учитывает все недостатки вышеперечисленных подходов и позволяет каждому найти свою конкретную цифру.

Умножьте свой возраст на свой ежегодный брутто-доход. Не учитывайте наследство, выигрыши в лотерею и похожие единоразовые и случайные доходы. Затем разделите результат на 10.

То есть, если ваша брутто-зарплата составляет 1800 евро в месяц, вам 45 лет, и вы также получаете дивиденды от активов в размере 500 евро в год, то получается: (22100 X 45) / 10 = 99 450.

Возможно, вы уже богаты

Для того, чтобы полученный результат приобрел смысл, следует теперь посчитать, насколько за свои годы вы сумели разбогатеть. Для этого посчитайте все свои активы и вычтите из них все свои долги.

Например, к 45 годам вы сумели купить квартиру в кредит, стоимость которой составляет 200 000 евро, а остаток кредита – 100 000 евро. У вас есть автомобиль, стоимостью 15 000 евро, и коллекция золотых монет, которая оценивается примерно в 5000 евро. У вас также имеется небольшой портфель акций и облигаций, общая стоимость которых составляет 10 000 евро, а также во второй и третьей ступени у вас суммарно накоплено 30 000 евро. Итого стоимость всех ваших активов оценивается в 160 000 евро.

Теперь, объединив результаты первого и второго расчетов и разделив 160 000 на 99 450, мы получим соотношение 1,6.

Авторы книги «Мой сосед – миллионер», которые на протяжении десятков лет опрашивали состоятельных людей и искали формулу их богатства, пришли к выводу, что данное соотношение активов и доходов у богатых людей превышает 2. Проблемы же у тех, у кого оно ниже 1. То есть, в нашем примере, картина весьма неплохая, но чтобы добраться до категории «богатых», сумма накопленных активов должна составлять минимум 198 900 евро.

Переведем из цифр в буквы

Давайте разберем эти формулы. Накопленные активы показывают, насколько человек умеет аккумулировать богатство. Ведь высокий доход не означает, что человек богат. Если траты настолько высоки, что съедают или даже превышают доходы, то их размер не имеет значения – у человека ничего не будет оставаться в конце месяца или даже будет увеличиваться задолженность. Богатым такого человека не назовешь.

С другой стороны, если при скромном доходе человек умудряется экономить и увеличивать свои активы, то он таким образом накапливает богатство. Это означает, что при умении держать расходы под контролем, активы такого человека будут в состоянии более длительный период времени замещать источники «доходов», если он, например, перестанет работать. А это уже что-то из жизни небедных людей.

Для того, чтобы оценить, насколько хорошо вы умеете накапливать богатство, мы и используем первую форму, где в расчет берем свои доходы и возраст. Делитель 10 говорит нам о том, что для поддержания соотношения на уровне 1, необходимо ежегодно откладывать 10% от своего годового дохода.

Но здесь нужно учесть, что доходы мы умножаем на полный возраст. То есть, учитываются и годы детства и юношества, когда мы не имеет доходов. С учетом, что на этот период приходится примерно четверть жизни человека, то для того, чтобы удерживать соотношение доходов и активов на уровне 1, необходимо от дохода откладывать примерно 12-13%.

Переходим к вопросу «как»

Рекомендациями и советами, как стать богатым, пестрят финансовые издания и интернет. Предложения варьируются от откровенного мошенничества до инвестиций в себя. Но, как правило, все эти рекомендации нацелены на увеличение доходов, что, несомненно, важно, но очень индивидуально и зависит от интересов, возможностей, опыта человека.

Но если вернуться к формуле из книги «Мой сосед – миллионер», то немаловажная задача на пути к богатству – начать его накапливать. И здесь чудесным образом на помощь приходит инвестиционный инструмент, который не только подходит всем, но и как будто был специально создан для этой цели – третья пенсионная ступень.

Правила третьей ступени позволяют вкладывать до 15% от брутто-дохода и получать от этой суммы возврат подоходного налога. Во второй год, с учетом этого возврата, ваш взнос уже будет 12%. В тютельку!

То есть, используя возможности третьей пенсионной ступени, даже без учета роста стоимости инвестиций в ее фонды, вы сможете удерживать соотношение доходов и активов на уровне 1.

Если же сюда добавить вторую пенсионную ступень, где ваш вклад составляет 4% от заработной платы, то это увеличивает ваш вклад. С двумя ступенями вы можете рассчитывать уже на соотношение выше 1,5.

Если же учесть, что фонды пенсионных ступеней способны не только опережать инфляцию, но и приносить дополнительный доход, то это еще больше приближает вас к тому пороговому значению соотношения, которое выгодно отличает богатых людей.

Разумеется, пенсионные ступени – далеко не единственный способ накопления богатства. Можно самостоятельно инвестировать в ценные бумаги, покупать драгметаллы, вкладывать накопления в недвижимость и т.д. Каждый может выбрать тот вариант, который ему больше подходит. Но, во-первых, в случае с пенсионными фондами риски значительно ниже. Во-вторых, обе ступени дают налоговую льготу, что дополнительно увеличивает доходность этих инвестиций. И в-третьих, они не требуют от человека специфических знаний и активного управления, а сам процесс полностью автоматизирован, что в сумме экономит немало времени и нервов.

Но главное, разумеется, начать. И даже если приведенные здесь формулы и подход не соответствуют вашим представлениям о том, как все-таки правильно становиться богатым, как минимум это простой и максимально конкретный способ, который поможет и сделать первый шаг на пути к богатству, и сориентироваться, где вы уже находитесь на этом пути.