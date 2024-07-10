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dv.ee

10 июля 2024 в 9:38









Эксперт объясняет: влияют ли спортивные ставки на получение жилищного кредита?

Банку может не понравиться увлечение азартными играми. Фото: Shutterstock

Этим летом профессиональный спорт находится в центре внимания: сотни тысяч жителей Эстонии смотрят по телевизору чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. Организаторы спортивных ставок также активизируют свою рекламу и кампании в связи с этими событиями. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане анализирует влияние спортивных ставок на возможность получения кредита.

«Спортивные ставки не являются автоматическим препятствием для получения банковского кредита, но для банка они находятся в той же категории, что и азартные игры в казино, где оценивается несколько аспектов», – говорит Ребане.

Он привел пример, что если человек, планирующий взять жилищный кредит, делает ставки только в течение месяца, скажем, во время матча национальной сборной или крупного футбольного турнира раз в два года, и если суммы ставок не влияют на его средства к существованию, то банк не увидит в этом проблемы.

«Время от времени вы можете делать прогнозы, но если это становится регулярной деятельностью или указывает на признаки азартной игры, то банк, скорее всего, воспримет это как негатив. Конечно, все зависит от сумм, потраченных на проблемные азартные ставки, от размера дохода человека. Если азартные игры становятся значительной частью доходов, а также расходов, то это определенно проблема», – сказал он.

Ребане добавил, что интерес к футболу не означает, что вы автоматически должны идти и делать крупные ставки: «Можно, например, поспорить с друзьями о том, кто выиграет турнир, и поставить символическую сумму денег. Однако когда вы ставите значительные суммы денег, да еще и в профессиональной среде, это выходит за рамки обычного футбольного азарта».

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic отметил, что если человек также тратит значительную часть своего дохода, например, на лотереи, то, с точки зрения банка, это негативная модель поведения, которая показывает, что он ищет возможность получить легкие деньги.

Ребане слышал от людей истории, согласно которым человек может жить рядом с казино, например, и ежедневно покупать в нем сигареты или снимать деньги в банкомате по соседству. Даже если клиент не ходит в казино постоянно, у банка может сложиться другое впечатление. По словам Ребане, при оформлении кредита на покупку жилья банк не пропустит подозрительные платежи и спросит о них, и в такой ситуации заявителю придется давать объяснения.

«Если у человека есть намерение взять кредит, я бы рекомендовал ему заранее обдумать свои финансовые решения, чтобы понять, нет ли в них признаков рискованного поведения. Ставки на спорт, лотереи или даже казино не являются автоматически дисквалифицирующими факторами для получения жилищного кредита, но только если это в пределах разумного», – сказал Ребане.