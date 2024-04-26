    Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино

    Olympic Entertainment Group вышла на рынок спортивных ставок Эстонии и Латвии под брендом OlyBet в 2013 году.Фото: Andras Kralla

    Бывший литовский партнер BaltCap Шарунас Степуконис, которого подозревают в краже миллионов евро, перевел 31,6 млн евро на счет материнской компании онлайн-казино Olybet Eesti, пишет Verslo žinios.

    Об этом заявили в литовском суде представители компаний инфраструктурного фонда BaltCap, которые требуют от OB Holding 1 OÜ вернуть присвоенные Степуконисом деньги. OB Holding 1 OÜ владеет Olybet Eesti, а также Olympic Casino.
    По данным BaltCap, Степуконис украл более 40 миллионов евро у компаний инфраструктурных фондов, которые в основном работают в Литве, и большую часть этих денег проиграл в казино. В Литве уголовное расследование ведется под руководством Европейской прокуратуры.
    Olybet хочет, чтобы иск был передан в Эстонию. Представители BaltCap возражают, аргументируя это тем, что все платежи осуществлялись через литовские банковские счета на литовские счета, и что Степуконис вел деятельность из Литвы.
    По данным Verslo žinios, 38,5 млн евро из украденных денег Степуконис проиграл в казино.
    В направленных в суд документах BaltCap указывает, что Степуконис украл деньги исключительно с целью игры в казино. По мнению компании, Olybet должна была выполнять свои обязанности, внимательно следить за клиентом и своевременно определить происхождение его денег.
    По словам представителя BaltCap, Степуконис осуществлял переводы в литовский Olybet до конца июня 2021 года, после чего начал переводить деньги в эстонский Olybet. В компании считают, что Степуконис сделал это намеренно и по рекомендации Olybet.
    Представители Olybet отказались от комментариев.
    Напомним, осенью прошлого года BaltCap в ходе проверки обнаружил, что партнер инфраструктурного фонда Шарунас Степуконис за несколько лет украл у компаний фонда более 40 миллионов евро, из которых более 20 миллионов он проиграл в казино.
    Пенсионные фонды LHV, SEB и Swedbank в 2017 году вложили в фонд миллионы евро. Кроме того, десятки миллионов евро в фонд BaltCap инвестировали Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

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