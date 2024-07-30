ЧАВО: депозиты – как рассчитываются проценты и какой метод выбрать

Поскольку хранящиеся в банке деньги гарантированы государством, депозиты считаются самым безопасным и простым способом приумножения своих средств. От чего зависит процент по депозиту, как именно он рассчитывается, какие плюсы и минусы у разных типов депозитов и как заработать сложные проценты, объяснила руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Моника Мааринг.
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