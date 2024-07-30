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Моника Мааринг

30 июля 2024 в 13:48









ЧАВО: депозиты – как рассчитываются проценты и какой метод выбрать

Чтобы решить, какой длительности срочный депозит выбрать, следует изучить предлагаемые банками процентные ставки и учесть свои личные потребности. Фото: Shutterstock

Поскольку хранящиеся в банке деньги гарантированы государством, депозиты считаются самым безопасным и простым способом приумножения своих средств. От чего зависит процент по депозиту, как именно он рассчитывается, какие плюсы и минусы у разных типов депозитов и как заработать сложные проценты, объяснила руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Моника Мааринг.

Процентные ставки по всем депозитам рассчитываются на годовой основе. Это играет важную роль, прежде всего, в расчете доходности депозитов с более коротким сроком. Если положить одинаковую сумму под равную процентную ставку на 6-месячный или 12-месячный депозит, то на коротком депозите деньги будут зарабатывать проценты вдвое меньше времени, и, следовательно, даже при точно такой же процентной ставке на счет поступит вдвое меньший доход. Процентный доход от двух последовательно размещенных 6-месячных срочных депозитов будет таким же, как и от одного годового депозита. Однако здесь важно учитывать два нюанса. Во-первых, процентные ставки, предлагаемые по срочным депозитам разной длительности, как правило, различаются. Во-вторых, процентные ставки постоянно меняются – если в прошлом году мы видели, что каждые пару месяцев можно было получить более высокий доход по депозитам, то сейчас тенденция противоположная.