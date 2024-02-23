    Как наиболее выгодно вложить возвращенный подоходный налог

    Иллюстративное фото. Фото: fornStudio

    Возврат переплаченного подоходного налога начнется в этом году с 5 марта. В прошлом году средний размер возврата составил 200–300 евро на человека, но возвращаемая сумма может достигать и нескольких тысяч евро. Руководитель частного банкинга в Coop Pank Карел Парве дает советы о том, как максимально выгодно использовать переплаченный и возвращенный подоходный налог.

    Размер суммы, подлежащей возврату после декларирования доходов, зависит как от полученного дохода, так и от налоговых льгот, которыми может воспользоваться человек. Хотя в некоторых случаях лицо, подающее декларацию о подоходном налоге, должно доплачивать подоходный налог, многие имеют право на возврат налога. Из суммарного дохода частного лица разрешается вычитать общий необлагаемый налогом доход, проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, пожертвования и взносы в дополнительную накопительную пенсию.

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