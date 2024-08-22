    Финляндия повышает налог с оборота: что надо знать эстонским компаниям, действующим на финском рынке

    Налоги растут не только в Эстонии, но и у соседей.Фото: TOM LITTLE

    Пока в Эстонии обсуждают предстоящее повышение налогов и появление возможного налога на прибыль предприятий, стоит обратить внимание и на изменения в налоговой политике наших соседей. Так, в Финляндии с 1 сентября 2024 года общая ставка налога с оборота увеличится с 24% до 25,5%, что повлияет и на эстонские компании, действующие на финском рынке, напоминает бухгалтер-консультант бухгалтерского и юридического бюро Punamoon Екатерина Долгушева.

    После введения новой ставки налога предприниматели могут столкнуться с трудностями в понимании, в каких случаях использовать старую ставку, а в каких – новую. Ниже представлены практические примеры* того, какую ставку налога с оборота добавлять к проданным товарам и услугам.
    Важность доставки товаров
    В случае поставки товаров важность представляет собой, как правило, дата доставки. Например, если покупатель получил товар до 31 августа 2024 года, ставка налога с оборота останется на уровне 24%, даже если оплата произойдет в сентябре. Если же товар доставят 1 сентября или позже, то он будет обложен налогом по новой ставке в размере 25,5%.
    Пример: Автодилер в Финляндии получил заказ на новый автомобиль в августе 2024 года, но сам автомобиль был доставлен покупателю только в сентябре этого же года. Клиент произвел оплату в момент получения автомобиля, то есть в сентябре. Несмотря на то, что заказ был сделан до повышения ставки, применяемая ставка налога с оборота составит 25,5%, так в данном примере решающей будет доставка, которая произошла после вступления изменений в силу.
    Влияние на предоплаты
    Предоплаты, полученные до 1 сентября 2024 года, будут облагаться налогом по старой ставке (24%). Однако если товар или услуга будут доставлены после этой даты, оставшаяся сумма будет облагаться по новой ставке (25,5%).
    Пример: Если клиент автодилера внес часть оплаты за автомобиль в августе, предоставив свою старую машину в качестве частичной предоплаты, то эта часть, авансовый платеж, будет облагаться налогом с оборота по ставке 24%. Однако при окончательной оплате и доставке автомобиля в сентябре оставшаяся сумма подлежит налогообложению по ставке 25,5%.
    Продажа в рассрочку
    Рассрочка предполагает, что товар оплачивается частями. В этом случае обязанность по уплате налога с оборота возникает в момент передачи товара покупателю.
    Пример: Магазин бытовой техники продает в рассрочку стиральную машину, которая передается покупателю в августе 2024 года. Клиент оплачивает стиральную машину после 1 сентября несколькими платежами. К полной стоимости товара применяется ставка налога в размере 24%.
    Влияние на услуги
    Для услуг важен момент их завершения. Если услуга полностью оказана до 1 сентября 2024 года, на нее распространяется старая ставка налога (24%). Если же оказание услуги завершено после этой даты, то ставка налога с оборота составит 25,5%.
    Пример: Компания по уборке окон завершила работы 30 августа 2024 года, но счет за услуги был выставлен в начале сентября. Клиент оплатил счет в установленный срок в сентябре. Несмотря на позднюю оплату, услуга будет облагаться по старой ставке (24%), так как она была завершена до повышения налога.
    Продажа товаров и услуг на постоянной основе
    В случаях непрерывного предоставления товаров или услуг, таких как аренда, ставка налога с оборота будет зависеть, как правило, от периода, за который начисляется платеж.
    Пример: Если период аренды длится с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года, услуга считается оказанной 31 мая 2025 года. К продаже услуги применяется ставка налога в размере 25,5% за весь период. Если арендатор оплатит арендную плату за весь период авансовым платежом до 1 сентября 2024 года, применяется ставка налога 24%.
    Если арендная плата взимается ежемесячно, отчетный период длится месяц, то ставка налога определяется по дате окончания отчетного периода. В этом случае, например, к аренде за август 2024 года применяется ставка налога 24%, а к аренде за сентябрь этого же года – 25,5%.
    Важность корректной отчетности
    В отчетах по налогу с оборота будет только одно поле для продаж, облагаемых по общей ставке. Во избежание ошибок компании должны будут внимательно следить за датами и условиями своих сделок и корректно учитывать изменения в налоговой отчетности.
    Таким образом, действующим в Финляндии эстонским предприятиям необходимо учитывать описанные изменения и заранее готовиться к новому делопроизводству. Понимание новых правил поможет избежать ненужных штрафов и позволит успешно адаптироваться к измененным условиям.

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