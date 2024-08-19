    Ляэнеметс: мы обсудим идею Лиги о налогообложении фонда оплаты труда

    Лаури Ляэнеметс.Фото: Andras Kralla

    По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, озвученные министром финансов Юргеном Лиги (Партии реформ) предложения, касающиеся изменений в недавно согласованном в правящей коалиции очередном витке налоговой реформы, могут обсуждаться и для этого не требуется пересматривать коалиционный договор, пишет rus.err.ee.

    По словам Ляэнеметса, с предложением министра финансов Юргена Лиги рассмотреть возможность замены анонсированного коалицией двухпроцентного авансового налога на прибыль предприятий дополнительным налогом на зарплаты связаны две проблемы.
    «Во-первых, предложенный Лиги налог с зарплат облагает налогом процесс становления богатым человеком, а не богатого человека. Это ограничивает движение к достатку. Возможно, это не самый правильный принцип. Вторая проблема в том, что это безусловно повлияет на сектор стартапов в Эстонии. Как известно, у начинающих предприятий сначала только большие расходы на зарплаты, а прибылей нет. Это увеличит нагрузку на них и, вероятно, замедлит темпы роста», – сказал Ляэнеметс.
    При этом Ляэнеметс назвал обоснованными замечаниями со стороны предприятий по поводу справедливой организации налога и связанного с ним роста бюрократической нагрузки.
    «Я сейчас не буду говорить, каким будем это окончательное решение. Мы выслушаем министра финансов, я описал те проблемы, которые связаны с этой идеей. Возможно, мы договоримся о чем-то третьем, – сказал он. – В конце концов мы можем прийти к тому, чтобы еще больше пересмотреть налоговую политику, если партнеры по коалиции этого захотят. У нас тоже есть очень хорошие идеи. И это не означает изменения коалиционного договора».
    Напомним, министр финансов Юрген Лиги предлагает в рамках так называемого налога на безопасность облагать не прибыль компаний, а фонд оплаты труда.
    По словам Лиги, такое налогообложение имело бы более широкую налоговую базу, так как есть компании, которые сейчас не показывают прибыль, но у которых много рабочих мест. В таком случае вклад вносили бы и они.
    «И среди них есть очень ответственные люди, которые на уровне общества осознают, что их компания быстро растет и является крупным работодателем, и они понимают, что государство в настоящее время нуждается в дополнительном вкладе», – пояснил Лиги, добавив, что в случае налогообложения фонда оплаты труда ставка налога могла бы быть ниже.

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