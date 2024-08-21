Mнения

Райнер Ратник

21 августа 2024 в 8:44









Райнер Ратник: ЭТВ – мой самый дорогой канал после Netflix

Генеральный директор адвокатского бюро Widen Райнер Ратник. Фото: Widen

Присяжный адвокат и генеральный директор адвокатского бюро Widen Райнер Ратник в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev предлагает конкретные идеи относительно того, как вернуть экономику страны на путь роста.

Начать можно с оптимизации и повышения эффективности государства.