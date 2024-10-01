Назад 01.10.24, 08:01 Появилось пособие на ускорение бюрократии Ежегодная неделя предпринимательства 30 сентября началась в Ида-Вирумаа с семинара о пособиях для бизнеса. Свои меры поддержки представили EAS и KredEx, Центр инвестиций в окружающую среду, город Нарва и Касса по безработице. Среди новых мер поддержки – пособие на «пилотирование экономики реального времени».

Руководитель IVEK Пилле Сёёт открывает Неделю предпринимательства 2024 в Ида-Вирумаа. Foto: Николай Андреев

Имеются в виду решения, которые позволят автоматизировать бюрократические процедуры в общении с государством и документооборот внутри компании. Рассказывая об этом пособии, Эрки Варбола из EIS (объединенное учреждение EAS и KredEx) пояснил, что отчетность перед госорганами занимает у фирм много времени, а новая мера поддержки позволит автоматизировать процедуры и сократить время на них.

Деньги на «экономику реального времени»

На разработку новых программных решений для своей компании, на создание прототипа электронных квитанций, на разработку прототипа умной системы сбора информации у клиентов или на создание комплексного решения по «экономике реального времени» для конкретной фирмы EAS может выделить пособие до 100 000 евро.

До 150 000 евро поддержки можно получить на разработку ПО, которое облегчит отправку отчетов госорганам на основе данных предприятия.

Прием ходатайств открылся 23 сентября и продлится до 1 ноября 2024 года. Подробности можно узнать на страничке EAS

Также EAS может выделить компании пособие до 15 000 евро на разработку системы электронных накладных для перевозки грузов. Во всех этих случаях до ходатайства нужно обратиться в уездный центр развития, в случае Северо-Востока – в Ида-Вируский центр предпринимательства ( IVEK ).

По словам Ефима Алешкина из IVEK, тенденция в мерах поддержки в последние годы – дигитализация, зеленый поворот и рачительное использование ресурсов, оптимизация процессов.

«Это три фундаментальных направления, на которых будут основываться меры поддержки в будущем», – сказал он.

В ту же сторону с годами меняются и мероприятия Недели предпринимательства – больше внимания не на «железо и бетон», а на уменьшение издержек и автоматизацию, отметил Алешкин.

Инновации и сотрудничество со Средней Азией

Неделя предпринимательства в Ида-Вирумаа продлится до субботы. Участники смогут узнать подробнее, как использовать в своем бизнесе интеллектуальную собственность, как дигитализировать бизнес, как внедрять инновации, зачем предпринимателю сотрудничать с дизайнером, что делать турфирмам на рынках соседних стран. Завершится неделя хакатоном для молодежи в Нарвской эстонской гимназии.

Самое крупное мероприятие Недели предпринимательства в Ида-Вирумаа – городская бизнес-конференция в среду в Нарве, которая в этот раз пройдет в ДК «Ругодив». Ее главные темы – справедливый переход, экологически устойчивое предпринимательство и формула успеха молодого предпринимателя.

Необычно участие в конференции делегации из Таджикистана. Открывая неделю предпринимательства 30 октября, мэр Нарвы Яан Тоотс особенно подчеркнул, что видит хорошие перспективы сотрудничества с этой страной.

Во вторник 1 октября в Нарве состоится совместное мероприятие IVEK и «Деловых ведомостей» – дискуссия с местными бизнесменами и руководителями на тему «Проблемы ида-вируских предпринимателей: о чем пишут и о чем не пишут СМИ». Регистрация на эту встречу и вся программа Недели предпринимательства доступна на сайте IVEK

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