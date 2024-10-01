Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,13%264,72
  • OMX Riga0,22%873,97
  • OMX Tallinn0,4%1 690,91
  • OMX Vilnius0,5%1 015,52
  • S&P 5000,42%5 762,48
  • DOW 300,04%42 330,15
  • Nasdaq 0,38%18 189,17
  • FTSE 1000,31%8 262,72
  • Nikkei 2251,93%38 651,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,85
  • OMX Baltic1,13%264,72
  • OMX Riga0,22%873,97
  • OMX Tallinn0,4%1 690,91
  • OMX Vilnius0,5%1 015,52
  • S&P 5000,42%5 762,48
  • DOW 300,04%42 330,15
  • Nasdaq 0,38%18 189,17
  • FTSE 1000,31%8 262,72
  • Nikkei 2251,93%38 651,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,85
  • 01.10.24, 08:01

Появилось пособие на ускорение бюрократии

Ежегодная неделя предпринимательства 30 сентября началась в Ида-Вирумаа с семинара о пособиях для бизнеса. Свои меры поддержки представили EAS и KredEx, Центр инвестиций в окружающую среду, город Нарва и Касса по безработице. Среди новых мер поддержки – пособие на «пилотирование экономики реального времени».
Руководитель IVEK Пилле Сёёт открывает Неделю предпринимательства 2024 в Ида-Вирумаа.
  • Руководитель IVEK Пилле Сёёт открывает Неделю предпринимательства 2024 в Ида-Вирумаа. Foto: Николай Андреев
Имеются в виду решения, которые позволят автоматизировать бюрократические процедуры в общении с государством и документооборот внутри компании. Рассказывая об этом пособии, Эрки Варбола из EIS (объединенное учреждение EAS и KredEx) пояснил, что отчетность перед госорганами занимает у фирм много времени, а новая мера поддержки позволит автоматизировать процедуры и сократить время на них.

Деньги на «экономику реального времени»

На разработку новых программных решений для своей компании, на создание прототипа электронных квитанций, на разработку прототипа умной системы сбора информации у клиентов или на создание комплексного решения по «экономике реального времени» для конкретной фирмы EAS может выделить пособие до 100 000 евро.
До 150 000 евро поддержки можно получить на разработку ПО, которое облегчит отправку отчетов госорганам на основе данных предприятия.
Прием ходатайств открылся 23 сентября и продлится до 1 ноября 2024 года. Подробности можно узнать на страничке EAS.
Также EAS может выделить компании пособие до 15 000 евро на разработку системы электронных накладных для перевозки грузов. Во всех этих случаях до ходатайства нужно обратиться в уездный центр развития, в случае Северо-Востока – в Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK).
По словам Ефима Алешкина из IVEK, тенденция в мерах поддержки в последние годы – дигитализация, зеленый поворот и рачительное использование ресурсов, оптимизация процессов.
«Это три фундаментальных направления, на которых будут основываться меры поддержки в будущем», – сказал он.
В ту же сторону с годами меняются и мероприятия Недели предпринимательства – больше внимания не на «железо и бетон», а на уменьшение издержек и автоматизацию, отметил Алешкин.

Инновации и сотрудничество со Средней Азией

Неделя предпринимательства в Ида-Вирумаа продлится до субботы. Участники смогут узнать подробнее, как использовать в своем бизнесе интеллектуальную собственность, как дигитализировать бизнес, как внедрять инновации, зачем предпринимателю сотрудничать с дизайнером, что делать турфирмам на рынках соседних стран. Завершится неделя хакатоном для молодежи в Нарвской эстонской гимназии.
Самое крупное мероприятие Недели предпринимательства в Ида-Вирумаа – городская бизнес-конференция в среду в Нарве, которая в этот раз пройдет в ДК «Ругодив». Ее главные темы – справедливый переход, экологически устойчивое предпринимательство и формула успеха молодого предпринимателя.
Необычно участие в конференции делегации из Таджикистана. Открывая неделю предпринимательства 30 октября, мэр Нарвы Яан Тоотс особенно подчеркнул, что видит хорошие перспективы сотрудничества с этой страной.
Во вторник 1 октября в Нарве состоится совместное мероприятие IVEK и «Деловых ведомостей» – дискуссия с местными бизнесменами и руководителями на тему «Проблемы ида-вируских предпринимателей: о чем пишут и о чем не пишут СМИ». Регистрация на эту встречу и вся программа Недели предпринимательства доступна на сайте IVEK.

Похожие статьи

Новости
  • 27.09.24, 12:18
Ида-вируская молодежь может попасть на практику в ведущие компании Эстонии
Программа Spinner, предназначенная для молодых людей 16-30 лет из Ида-Вирумаа, в этом сезоне предлагает хакатон в Нарве, тренинги и практику в успешных эстонских компаниях. За все годы существования программы в ней участвовали уже более 600 человек, некоторые из них смогли найти работу в тех компаниях, в которых проходили практику.
Новости
  • 06.09.24, 08:44
В августе под сокращение попало больше людей, чем в предыдущие месяцы
По данным Кассы по безработице, восемь компаний сообщили о планах сократить 361 рабочее место, что больше, чем в предыдущие месяцы и годом ранее.
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:23
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.09.24, 14:24
Союз стоматологов: с 1 ноября лечение зубов значительно подорожает
2
Новости
  • 29.09.24, 16:10
Олег Гросс: мы гораздо прибыльнее без интернет-магазина
3
Интервью
  • 30.09.24, 06:00
«Скоро экономика снова начнет процветать. Все мы помним, как это сладостно»
4
Эпицентр
  • 30.09.24, 12:00
Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам
5
Новости
  • 29.09.24, 14:15
Цена сделки: 1 евро. Роосааре продал самому себе компании, которые выдавали кредиты Planet42
6
Новости
  • 27.09.24, 11:10
Олег Гросс сиял от радости: проект высотки в Раквере получил «добро»

Последние новости

Новости
  • 01.10.24, 12:13
Налоговые эксперты: планируемый налог на прибыль толкнет к банкротству даже жизнеспособные фирмы
Новости
  • 01.10.24, 11:50
Война в Украине может оказать длительное негативное влияние на экономику Эстонии
Биржа
  • 01.10.24, 10:55
Яак Роосааре спасает свою шкуру. Инвесторы надеются вернуть свои деньги с помощью договора
Основатель P42 Recovery отвергает критику
Новости
  • 01.10.24, 10:45
Яанус Пурга покинул пост представителя правительства в Ида-Вирумаа
Новости
  • 01.10.24, 09:51
Рост цен в сентябре остался выше среднего
Инвестор Тоомас
  • 01.10.24, 08:36
Инвестор Тоомас: Таллиннский порт пытается вернуться в мой портфель

Сейчас в фокусе

Промышленность стран Северной Европы больше не может надеяться только на успех на внутреннем рынке, считает исполнительный директор ISKU Микко Хямяляйнен.
Интервью
  • 30.09.24, 06:00
«Скоро экономика снова начнет процветать. Все мы помним, как это сладостно»
На прошлой неделе в Харьюском уездном суде состоялось общее собрание кредиторов компании Dmond Group OÜ, принадлежащей Максиму Сорокину, где интересы кредитора — КСО Eesti Areng — представлял банкротный управляющий Мартин Крупп (справа), а Dmond Group — банкротный управляющий Кристо Тедер (слева).
Эпицентр
  • 30.09.24, 12:00
Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам
Союз стоматологов: с 1 ноября лечение зубов значительно подорожает
Новости
  • 28.09.24, 14:24
Союз стоматологов: с 1 ноября лечение зубов значительно подорожает
По мнению Олега Гросса, строительство спа-отеля в Вильянди может замедлить расширение его торговой сети.
Новости
  • 29.09.24, 16:10
Олег Гросс: мы гораздо прибыльнее без интернет-магазина
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.09.24, 12:19
Норвежские фонды ищут инвестиции в Эстонии
Инвестор Яак Роосааре.
Новости
  • 29.09.24, 14:15
Цена сделки: 1 евро. Роосааре продал самому себе компании, которые выдавали кредиты Planet42
Глава RMK Микк Марран признал, что государство ожидает от компании выплаты приличных дивидендов.
Новости
  • 30.09.24, 14:57
RMK сократит каждого десятого сотрудника
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024