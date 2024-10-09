Назад 09.10.24, 08:54 Вы еще верите в государственную пенсию? Недоверие двум пенсионным ступеням означает, что человек полагается на первую, то есть на так называемую государственную пенсию. Но в этом поведении отсутствует логика, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Вы еще верите в государственную пенсию? Foto: Pixabay

Тема пенсии является в нашем обществе сакральной. Любое упоминание пенсионных выплат в предвыборной кампании политика может вознести его или низвергнуть. Пенсии - это неприкасаемая тема. Однако учитывая, что пенсионные выплаты составляют одну из самых масштабных статей расходов в госбюджете, обойти этого «слона» будет становиться все сложнее. Тем более демографическая ситуация однозначно указывает на то, что объемы взносов в пенсионный фонд будут становиться меньше, а выплат - больше.

Поэтому альтернатива в виде II и III ступени уже является не просто возможностью, а все больше переходит в разряд необходимости. Однако статистика Министерства финансов указывает на то, что значительное число людей с этим не согласно: по состоянию на конец 2023 год II ступень была у 576 100, III ступень - у 196 500 человек.

Причины не использовать эти возможности у всех свои, но результат будет один - государственная пенсия. Наивная надежда на изменение системы выглядит неубедительно. Расчет на собственные силы и личные накопления - весьма рискованный план, а в недоверии к системе вообще нет логики.

I ступень

Сегодня средняя пенсия составляет около 40% от средней нетто-зарплаты, при этом пенсионер в среднем получает около 34% от своей последней заработной платы . И сегодня не ясно, почему в будущем этот процент должен будет увеличиться.

Более того, ситуацию может усугубить не только сокращение объемов поступлений в I ступень, но и поведение будущих поколений. Если, например, II ступень станет более популярной, то в I ступень будет поступать еще меньше денег на выплаты государственных пенсий.

К слову, уже сегодня до конца ноября есть возможность увеличить свои взносы во вторую ступень с 2 до 4 или 6 процентов . Это означает, что владелец второй ступени будет больше накапливать в своей личной копилке, то есть II ступени, и меньше вносить в общий котел, I ступень.

Да, при распределении из I ступени его доля будет тоже меньше, но зато он может рассчитывать на свою персональную II ступень, где накопления соответствуют его личным взносам, тогда как размеры выплат из I ступени зависят не только от взносов человека, но и общих поступлений в этот котел и политических решений.

II ступень

20% от социального налога, который работодатель уплачивает за работника, идет в счет накоплений в первую ступень, но если есть вторая ступень, то 16% от этой выплаты соцналога идет в первую ступень, а 4% - во вторую. Получается своеобразная диверсификация рисков - зависимость от государственной пенсии немного, но сокращается.

Во-вторых, при наличии II ступени, помимо 4%, человек также вносит туда 2% от своей брутто-зарплаты. Этот взнос можно увеличить до 4 или 6 процентов. Важно отметить, что эти взносы идут целиком в копилку и с них не удерживается подоходный налог. Мелочь, как говорится, но дополнительный бонус к накоплениям.

Можно, конечно, вспомнить, что деньги II ступени тем или иным способом инвестируются, а это всегда дополнительный риск, и это - чистая правда. Тогда как, например, выплаты из I ступени каждый год индексируются, и здесь риска потерь нет.

Замечание справедливое, но спорное. У владельца II ступени есть возможность определять размер риска при выборе инвестиционных фондов - сегодня это 26 фондов, а также возможность использовать Инвестиционный пенсионный счет, где человек сам управляет своими пенсионными накоплениями и инвестирует их по своему усмотрению в любые биржевые активы.

В случае с государственной пенсией у человека нет выбора, и будущая индексация выплат из I ступени на 80% будет зависеть от поступлений в этот общий котел социального налога, а также политических решений правящих коалиций. И уже сегодня политики говорят о приостановке индексации пенсий.

Но и у II ступени появился недавно один риск, чему также способствовали политики - из этой копилки теперь есть возможность забрать все деньги в любой момент. Устоять перед таким соблазном непросто, тем более тем, у кого и без того нет дополнительной финансовой подушки. Хорошо, если эти накопления пойдут на приобретение ценного актива или погашение долгов. Но нет сомнений, что в некоторых случаях эти накопления будут просто бесследно исчезать. Но, признаем, что это уже тот риск, который полностью зависит от самого человека.

III ступень

Однако вжно помнить и о том, что II ступень тоже не является панацеей. В нынешних условиях наличие второй ступени увеличит пенсию, но вряд ли значительно. По разным расчетам, речь может идти от нескольких до десятков процентов , однако конечный результат будет зависеть от размера зарплаты, периода накопления и доходности фондов. Но если со следующего года человек увеличит взносы во II ступень до 4 или 6 процентов, то финальная разница, конечно, будет более значительной в любом случае.

Но уже сейчас существует и другая возможность увеличить свою пенсию. При использовании всего потенциала III ступени свою пенсию можно увеличить на десятки процентов. Суммарно наличие всех трех ступеней может довести пенсионные выплаты по старости до 60-70% от заработной платы человека, что будет соответствовать среднему значению по странам из Организации экономического сотрудничества и развития. К тому же обе ступени дают возможность следовать формуле состоятельных людей, описанной в книге «Мой сосед - миллионер».

Риски III ступени такие же, как и во II - инвестиционный риск и возможность в любой момент забрать накопленную сумму. Но и здесь на выбор есть 17 фондов и/или самостоятельное инвестирование.

Дополнительное преимущество III ступени - это возврат подоходного налога от внесенной суммы, которая не может превышать 15% от брутто-дохода или 6000 тысяч евро. То есть как бы ни повели себя ваши инвестиции в этой ступени, вы точно получите обратно 20% от внесенной вами суммы. В скором будущем это уже будет 22%.

Более того, во II ступени большое значение играет длина периода накопления, так как изначально взносы небольшие. Например, человеку старше 50 лет до пенсионного возраста едва ли удастся собрать в этой копилке сумму, которая как-то сильно повлияет на его прибавку к пенсии. Тогда как, присоединившись к III ступени, уже через год человек получит возврат подоходного налога, а благодаря более крупным взносам сумма к пенсии может получиться уже более внушительной. К тому же взносы в III ступень можно продолжать делать, и уже достигнув пенсионного возраста, если вы в то же время продолжаете работать и платить подоходный налог.

Эффективные копилки

Основная идея II и III ступени заключается в том, что человек уже сегодня потихоньку сам начинает откладывать себе на пенсию, поскольку нынешние тенденции указывают на то, что государству это бремя в будущем не потянуть.

Чтобы стимулировать этот процесс, государство предлагает разные налоговые льготы. В то же время консервативный подход большинства пенсионных фондов, возможно, и не обещает большой доходности, но зато имеет значительно больше шансов сохранить стоимость вашего капитала от инфляции, а также уберечь его от неразумных действий. То есть это две копилки, которые выгодно отличаются от других форм накопления своей более высокой эффективностью и защитой.

Еще один подход, практикуемый государством, - увеличение возраста выхода на пенсию. В некоторой степени это поможет немного разгрузить пенсионную систему, но едва ли ее спасет. С другой стороны, это тоже следует расценивать как еще одну форму мотивации. Для того, чтобы получать государственную пенсию, необходимо дожить до определенного возраста. Но даже несмотря на увеличение продолжительности жизни, прогнозировать сколько лет человек проживет на пенсии - невозможно. Государственная пенсия из I ступени будет выплачиваться до конца жизни человека, и этом ее неоспоримое преимущество. Однако ее нельзя наследовать в случае, если человек не успел воспользоваться этим преимуществом в полной мере.

II и III ступень, с другой стороны, передаются по наследству. То есть, все, что человек накопил, останется «в семье» при любых обстоятельствах. Более того, если общие накопления будут внушать уверенность в завтрашнем дне, то можно выйти на досрочную пенсию, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. В этом случае, конечно, государственная пенсия будет меньше, но если накопленные средства позволяют, то можно просто не работать и жить на накопления до наступления пенсионного возраста, чтобы затем уже получать и государственную пенсию в полном объеме.

В любом случае, II и III ступень дают не только налоговые льготы и очевидную финансовую выгоду, но и больше свободы выбора и действий.

Если же у вас есть сомнения, вызванные недоверием к системе, то полагаться из-за этого исключительно на I ступень - самое странное решение. Государственная пенсия зависит от системы и политических решений куда больше, чем более персонализированные копилки в виде II и III ступеней.

Разумеется, можно начать копить и инвестировать самостоятельно. Однако тут есть огромный спектр своих рисков, - от мошенников до неудачных инвестиционных решений, - которые имеют значительно больший потенциал оставить вас на пенсии у разбитого корыта, чем пенсионные фонды II и III ступени.

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