Назад 05.11.24, 13:27 Необходимо ли платить автоналог при покупке подержанного автомобиля? Многие не знают, что регистрационный сбор необходимо уплатить, даже когда одно частное лицо продает другому подержанный автомобиль, то есть и в том случае, если, например, один член семьи переоформляет автомобиль на другого.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель рассказал, что резкий рост числа продаж автомобилей в сентябре и возросший интерес к лизингу ясно демонстрируют, что люди хотят успеть поменять машину до того, как начнут действовать новые налоги: «В то время как в целом по Европе в сентябре зарегистрировали на 6% меньше транспортных средств по сравнению с сентябрем прошлого года, в Эстонии рост составил более 22%». Похожий рост наблюдается и на рынке автолизинга, если сравнить данные сентября с данными за тот же месяц прошлого года.

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