Назад 29.12.24, 11:45 С нового года при оплате наличными вступит в силу правило округления С 1 января 2025 года во всех физических торговых точках при оплате наличными итоговая сумма покупки должна округляться до ближайших пяти центов. Изменение закона означает, что продавцам больше не нужно будет выдавать сдачу монетами номиналом 1 и 2 цента. Это также сократит необходимость выпускать в обращение такие монеты, которые в Эстонии используются крайне редко.

Округление итоговой стоимости корзины покупок обязательно для всех продавцов, принимающих оплату наличными; при оплате банковской картой округление не применяется. Foto: Liis Treimann

С нового года Эстония станет седьмой страной еврозоны, внедрившей правило округления, цель которого – сократить количество монет номиналом 1 и 2 цента в наличном обращении. До сих пор Банк Эстонии ежегодно вводил в оборот в среднем два грузовика монет номиналом 1 и 2 цента. Однако большинство таких монет никогда не возвращаются в центральный банк, так как, хотя магазины нуждаются в них для сдачи, люди крайне редко используют их для оплаты. Поскольку такое использование монет не является рациональным, с нового года в магазинах при оплате наличными итоговая сумма покупки будет округляться до ближайших пяти центов.