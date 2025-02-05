Назад 05.02.25, 16:31 Из-за ряда изменений НТД советует подать декларацию о подоходном и социальном налогах заранее Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает коммерческим товариществам об изменениях, которые необходимо учитывать при подаче декларации по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии, а также платежу по страхованию от безработицы (форма TSD). Поскольку изменений много, то НТД рекомендует подать декларацию заблаговременно.

«Как и раньше, форма TSD, в которую внесены изменения, подается к 10 числу в следующем месяце после выплаты. Декларация о выплатах или расходах, произведенных в январе 2025, должна быть подана не позднее 10 февраля этого года. Поскольку много изменений произошло в сфере налогов, то мы обращаемся к предприятиям с просьбой подать соответствующие декларации до 10 февраля для того, чтобы все прошло гладко», – сказала руководитель по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Кюлли Кюльм-Кивистик.

Налоговые ставки

Удерживаемая ставка подоходного налога для физических лиц составляет 22%; при налогообложении юридических лиц необходимо использовать ставку 22/78. Это правило действует с 1 января 2025 года в отношении произведенных выплат и расходов.

Не облагаемый налогом доход составляет 7848 евро в год или 654 евро в календарный месяц. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год или 776 евро в календарный месяц. «Налоговый горб», или рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода, останется в 2025 году таким же, каким и был в прошлом.

Ставка платежа по накопительной пенсии составляет 2%, 4% или 6% в зависимости от желания человека. Он должен перепроверить ставку этого платежа в Пенсионном центре до того, как будет выплачена заработная плата.

Месячная ставка в размере 820 евро является основанием для минимальной обязанности по уплате социального налога в размере 270,60 евро.

Ставка авансового платежа по подоходному налогу для кредитного учреждения составляет 18%, которую в первый раз необходимо задекларировать к 10 июню 2025 года в майской форме TSD за первый квартал.

Не облагаемые налогом предельные ставки

Не облагаемая налогом предельная ставка суточных в случае зарубежной командировки увеличена. Она составляет 75 евро за первые 15 дней командировки (но не более 15 дней в календарном месяце) и за каждый последующий день – 40 евро.

Не облагаемая налогом предельная ставка компенсации за использование личного легкового автомобиля увеличена и составляет 0,5 евро за каждый километр рабочей поездки (но не более 550 евро в месяц на каждого работодателя, выплачивающего такую компенсацию) и ее можно возместить без уплаты налогов на основании учета рабочих поездок.

Расходы на питание не облагаются налогом и составляют до 20 евро на человека в день; питание предоставляется во время рейсов членам экипажей морских и гражданских воздушных судов.

Расходы, связанные с предпринимательством, не считаются специальными льготами для работодателя, предоставляющего жилье своему работнику, с которым заключен трудовой договор, если они составляют до 500 евро за календарный месяц на одного работника в случае его размещения в Таллинне и Тарту, а в других случаях – до 250 евро. Расходы не считаются также специальными льготами, если место жительства работника находится на расстоянии как минимум 50 километров от места работы и в собственности работника нет другой недвижимости, находящей ближе к месту работы и которую можно использовать в качестве жилья.

Товары, переданные в рекламных целях, и услуги, оказанные для того же, не облагаются подоходным налогом, если их стоимость без налога с оборота не превышает 21 евро.

Не облагаемая налогом предельная ставка расходов на прием юридических лиц составляет 50 евро в календарный месяц; к ним добавляется 2% от суммы выплат, обложенных индивидуальным социальным налогом и произведенных в том же календарном месяце.

Расходы на гигиену труда и укрепление здоровья работника

Предписание врача по гигиене труда или оценка риска здоровья были ранее важны в теме расходов, связанных с этим. Такие расходы, которые не предусмотрены Законом о гигиене и безопасности труда, могут не облагаться налогом с 2025 года, но они являются разумными и необходимыми с учетом специфики работы.

Расходы, производимые для укрепления здоровья в размере до 400 евро на одного работника в год, не облагаются налогом в качестве специальной льготы, если они предоставляются всем работникам. Расходы, непосредственно связанные с массажем, также добавились к списку предлагаемых услуг.

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