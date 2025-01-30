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  • 30.01.25, 11:06

Земельный налог: какие изменения произойдут в этом году?

В первую неделю февраля Налогово-таможенный департамент (НТД) приступит к составлению налоговых уведомлений по земельному налогу на 2025 год. НТД обращает внимание на изменения, которые коснутся земельного налога в этом году.
Изменилась предельная ставка повышения земельного налога, то есть так называемый защитный механизм. Фото иллюстративное.
  • Изменилась предельная ставка повышения земельного налога, то есть так называемый защитный механизм. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
В 2025 году изменились налоговые ставки многих местных самоуправлений. «Налоговые ставки на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок в этом году составят от 0,1-1%. Налоговая ставка доходной сельскохозяйственной земли осталась на прежнем уровне от 0,1-0,5%. Однако ставки налога на землю с иным целевым назначением в этом году составляет от 0,1-2%», – пояснила руководитель службы земельного налога НТД Рийта Парксепп. С налоговыми ставками, установленными местными самоуправлениями на 2025 год, можно ознакомиться на сайте НТД.
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