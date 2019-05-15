Tallink Group думает на десятилетия вперёд

С момента создания компания Tallink Grupp AS ответственно относится к своей деятельности. Сегодня она занимается разработкой единой стратегии для всего концерна, которая поможет измерить и наметить цели и действия в этой области.

Балтийское море стало первым регионом, где судам запретили выливать в море неочищенные сточные воды. Сегодня это требование распространяется на новые суда, а с 2021 года будет распространено на все существующие пассажирские суда. Компания Tallink уже много лет назад решила собирать все сточные воды и избавляться от них в порту. Фото: Tallink

«Для нас ответственность – не просто защита окружающей среды, хотя поддержание чистой среды в Балтийском море и вокруг жизненно важно для нас. Для нас также важна ответственность перед нашими сотрудниками, клиентами и партнерами, а также обществом в местах, где работает наша компания», - отметила Катри Линк, менеджер по коммуникациям Tallink Group.

Требования безопасности и экологии в пароходстве четко сформулированы. Регулировочные акты есть как на региональном, так и на глобальном уровне, и их невозможно игнорировать. В то же время, сфера меняется очень медленно, нужно смотреть не только на несколько шагов вперед, но и в отдаленное будущее.

«Если мы планируем построить новое судно, то нужно подумать также о конце его жизненного цикла, то есть до 2050 года. Одно из самых больших испытаний для Tallink как раз и заключается в разработке нового и выполнении требований, которые появятся только в будущем», – рассказал глава отдела окружающей среды и устойчивого развития Tallink Group Андрус Вахер.

Важнейшая задача – снижение эмиссии СО 2

Tallink Group принадлежат 14 находящихся в отличном состоянии современных судов. Технический отдел и береговая команда делают все, чтобы поддерживать это состояние. Самое важное в пароходстве – это топливо, от которого зависит все. Концерн Tallink Grupp считает первостепенной задачей оптимизацию расхода топлива, любая достигнутая экономия выгодна не только компании, но и важна с точки зрения экологии. Помимо выполнения имеющихся регуляторных актов, компания ищет свои способы. Международная морская организация (International Maritime Organization) поставила задачу к 2050 году сократить выбросы углекислого газа с судов на 50% по сравнению с 2008 годом. Постепенно, по мере роста объемов морских перевозок, выброс CO 2 станет серьезной проблемой. За последние десять лет компания Tallink Group сократила выбросы CO 2 на одного пассажира на 44%.

Флагман в своей сфере

Tallink Grupp стремится быть пионером в своей сфере деятельности. Мы готовы к тестированию любых инновационных решений, которые окажут положительное влияние на клиентов, сотрудников и окружающую среду. Одна из новейших разработок была использована на построенном в 1993 году судне Silja Europa – судне, которое стоит у причала в общей сложности 17 часов, находясь остальное время в море, с пассажирами на борту. Во время стоянки у причала расходуется немало топлива. «Благодаря инновациям нам удалось за год сократить потребление топлива на 20%. Новые решения, компьютерное управление - все это дает эффект. Конечно, только это мир не спасет, но свое влияние, несомненно, окажет», - уверен Вахер.

Суда Tallink постоянно дополняются и модернизируются. Практически каждые два с половиной года они ставятся в доки. Составление нового плана работ начинается еще до того, как судно покинет док после последнего ремонта. По словам Вахера, не все технические решения, которые сегодня используются на новых судах, имеет смысл внедрять на старых. «Приходится тщательно взвешивать целесообразность внедрения новых технологий. Устойчивым развитием с точки зрения судоходства является то, насколько хорошо вы можете составить долгосрочный план и оценить результат, которого можно добиться к тому или иному сроку».

Быстрая работа на берегу - экономия в море

Программа Tark Sadam значительно упрощает пассажирские перевозки. Новая программа распознавания автомобильных номеров автоматически открывает в порту шлагбаум, что ускоряет процесс заезда на судно. Также быстрее погрузиться на судно позволяет используемый в Таллинне и Хельсинки двухуровневый въезд на паром. Подобная система выгодна и с экологической точки зрения, поскольку быстрая погрузка позволяет судну быстрее выехать, экономить топливо за счет более плавного движения, но при этом приходить в порт назначения строго по графику. Следующим разрабатываемым проектом является приложение Tark Autotekk, которое ускорит и автоматизирует все, что происходит на судне. «Мы работаем со многими стартапами и TalTech. В сотрудничестве с финским стартапом Fleetrange была разработана программа, которая показывает точное местоположение наших судов, их скорость, направление ветра и крен. Это разработанное специально для нас программное обеспечение, для которого мы представили большой объем вводных данных и дальнейшим развитием которого мы можем управлять», – рассказал Вахер.

Концерн хочет добиться того, чтобы в одной программе можно было отслеживать расходы топлива всеми судами. «Мы хотим в максимальном объеме анализировать поступающую с судов информацию. У нас уже есть огромное количество данных, и сейчас мы разрабатываем систему, которая позволит использовать их максимально эффективно для продвижения и развития компании», - заявил Линк.

С топлива на береговую электроэнергию

Уже сегодня компания Tallink Grupp работает над тем, чтобы в ближайшем будущем перевести свои суда на потребление береговой электроэнергии. Сегодня такую возможность предлагает только Стокгольмский порт. Нужно, чтобы все порты, с которыми работает Tallink, пришли к единому решению энергосистемы. Это поможет компании лучше подготовиться, ведь если в каждом порту судно будет ждать своя розетка, внедрение новой системы невозможно. Однако каждое изменение приносит новые вопросы. «Из-за громоздкости создаваемых технических решений суда становятся все тяжелее. Чтобы что-то установить, надо что-то снять. По своим размерам трансформатор, необходимый для береговой электроэнергии, очень большой, массивный и тяжелый», - объяснил Вахер, добавив что на более крупных, в основном стоящих в портах судах, они уже установлены.

С точки зрения загрязнения воздуха в центре города, использование береговой электроэнергии является наилучшим решением. Например, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в центре Таллинна, где нет возможности переключиться на береговое электричество, в 2017 году компания Tallink перевела занимающееся в основном перевозкой грузовиков судно в Муугаский порт.

Хорошо как сотрудникам, так и пассажирам

Для обычного пассажира может быть незаметно, что в одну обслуживающую его команду входит в среднем 200 человек. Всего в Tallink работает 7500 человек. «Мы не просто транспортная компания, мы также являемся крупной сервисной компанией. Помимо судов, компании Tallink Group принадлежат гостиницы, магазины, рестораны», – рассказал Линк. Чтобы сотрудники могли предложить качественное обслуживание как на суше, так и на море, компания уделяет немало внимания их благополучию. Заработная плата и условия труда должны быть хорошими, обучение интересным и развивающим, а рабочая среда должна быть отличной.

В блюдах, которые подаются в ресторанах, компания Tallink использует как можно больше местных продуктов. Например, с начала этого года все суда компании имеют международно признанный сертификат Морского попечительского совета (Marine Stewardshiop Council), который удостоверяет, что при ловле сервируемых пассажирам сельди и креветок были использованы природоохранные технологии. «Учитывая количество пищи, которую потребляют на наших судах, каждый такой шаг действительно важен», - считает Линк.