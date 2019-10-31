Компании с лучшими зарплатами: можно ли вообще найти работника меньше чем за 1000 евро?

Средняя заработная плата в Эстонии сейчас составляет чуть более 1400 евро, а работодателем с самой высокой зарплатой уже второй год подряд становится Microsoft Estonia OÜ. Работники этой компании получают в среднем 8297 евро «грязными».

Самую высокую зарплату в Эстонии предлагает Microsoft Eesti OÜ. По словам руководителя предприятия Марта Мяэ, зарплата в компании высока не потому, что в Эстонии наблюдается зарплатное давление, а чтобы фирма оставалась конкурентоспособной в своем секторе на глобальном уровне. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Хорошей зарплаты нечего стыдиться, но руководители предприятий, занявших высокие места в ТОПе зарплат, поначалу не восприняли просьбу о комментарии с особым энтузиазмом.