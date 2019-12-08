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ТОП успешных бюро недвижимости

Приобретение жилья – это для многих самая большая в жизни инвестиция, и поэтому персональный подход здесь ценится очень высоко.

По словам главы Metro Capital Айна Кивисаара, результаты в девелоперском бизнесе проявляются после 3-4 лет работы. Фото: Андрас Кралла

Возглавляющее рейтинговую таблицу бюро недвижимости фирма AS Liven была основана в 2014 году, когда с эстонского рынка ушло строительное предприятие Skanska, с тем, чтобы развивать жилую недвижимость в Таллинне.