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ITuudised.ee

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13 октября 2021 в 9:20 Поделиться:









ТОП самых щедрых работодателей среди ИТ-компаний

Рейтинг самых щедрых работодателей в сфере инфотехнологий и коммуникаций по результатам 2020 года возглавила небольшая компания Modirum MDpay OÜ с рекордной для сектора средней брутто-зарплатой почти 8500 евро в месяц.

Лидер рейтинга - компания Modirum MDPay - в среднем платит своим сотрудникам 8447 евро в месяц брутто. Фото: Pixabay

Всего в нынешнем ТОПе по версии Äripäev представлены 234 предприятия. Последнее, 234 место со средней брутто-зарплатой 2221 евро занимает эстонский "единорог" Bolt Technology OÜ.