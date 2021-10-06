ТОП автоперевозчиков: самые успешные компании 2020 года

Рейтинг самых успешных автоперевозчиков Эстонии по результатам 2020 года возглавила компания AloneWolf OÜ. Как рассказывает ее руководитель Андрус Лауль, нынешняя цель AloneWolf - сделать перевозки более экологичными.

В прошлом году выручка компании AloneWolf превысила 4,6 млн евро. Фото: Каспар Покк

Лидеры нынешнего ТОПа автоперевозчиков по версии Äripäev сходятся во мнении, что их прошлогодним успехам в немалой степени способствовали выгодные цены на топливо.

Возглавляющая список автотранспортная компания AloneWolf занимала в рейтинге 2019 года лишь 18 место.

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По словам руководителя и владельца AloneWolf Андруса Лауля, несмотря на сложную ситуацию, 2020 год принес рекордные результаты: выручка компании превысила 4,6 млн евро.

Усилия руководства фирмы по налаживанию командной работы и укреплению взаимоотношений с клиентами не пропали даром, отмечает Лауль, называя своих водителей не иначе как героями.

В планах AloneWolf - сделать перевозки более экологичными, и в этом плане руководство компании предпринимает вполне конкретные шаги.

Как рассказывает Андрус Лауль, в 2022 году 25% от общего объема топлива, используемого дочерней фирмой StoneWolf, будут приходиться зеленый газ и возобновляемое дизельное топливо.

AloneWolf OÜ на 100% принадлежит Андресу Лаулю, который также является членом правления Эстонской ассоциации автоперевозчиков.

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Второе место в рейтинге занимает автоперевозчик Ahren Transport Eesti. По словам члена правления компании Энекен Пайметс, для достижения успеха в период коронакризиса потребовались серьезные усилия.

По ее словам, руководство компании решило внедрить инновационные решения в двух стратегических направлениях: оптимизация расходов топлива и дорожных сборов и диверсификация автопарка.

"Нам удалось сохранить объемы грузоперевозок, а регулярные графики работы были оптимизированы в соответствии с ситуацией", - дополняет картину Пайметс.

Ahren Transport Eesti является дочерней фирмой шведской компании Ahréns Holding AB, основанной в 1974 году. Сегодня в группу Ahréns входят шесть предприятий - в общей сложности 46 грузовиков и 125 работников.

На третьем месте в ТОПе автоперевозчиков - транспортная компания EST-Trans (в прошлом году она занимала шестое место).

По словам главы EST-Trans Kaubaveod Рейо Энгмана, 2020 год оказался более прибыльным, чем 2019 год, благодаря снижению акцизов на топливо и электроэнергию.

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Однако, как отмечает Энгман, ситуация постепенно меняется к худшему: в нынешнем году цены на горючее выросли уже на 10% по сравнению с прошлым годом.

В будущем рост цен в отрасли неизбежен, считает руководитель EST-Trans. По его словам, в условиях экономической неопределенности самое разумное - придерживаться консервативной стратегии и внимательно отслеживать рыночную ситуацию.

Основным видом деятельности AS EST-Trans Kaubaveod является предоставление транспортных услуг, хранение и сборка товаров. У компании есть терминалы в Таллинне и Тарту. Автопарк EST-Trans включает в себя почти 50 грузовых автомобилей, оснащенных холодильными и морозильными установками, а также 30 автопоездов.