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    Лидер ТОПа полиграфической промышленности: сырье дорожает ежемесячно, но радует растущая нагрузка

    Руководитель Data Print OÜ Трийн Анетте Каасик.Фото: Jassu Hertsmann

    Первое место в ТОП предприятий полиграфической промышленности по версии Äripäev занимает ведущий производитель этикеток в Эстонии Data Print OÜ. По словам главы компании Трийн Анетте Каасик, количество заказов выросло в разы, однако рост стоимости сырья и продолжающийся дефицит негативно сказываются на всех компаниях сектора.

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