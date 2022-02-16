Главные проблемы фирм-газелей: работники и зарплаты

Cегодня в Äripäev и «Деловых Ведомостях» будет опубликован ТОП эстонских фирм-газелей – компаний, которые демонстрировали стремительный рост в течение последних нескольких лет.

Руководитель компании GlamLac OÜ Вероника Коокмаа. Фото: Андрас Кралла

В 2022 году в ТОП фирм-газелей вошли 915 предприятий (на 500 меньше, чем в прошлом), при этом в списке присутствуют почти 600 новых участников.