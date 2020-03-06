Койт Бринкманн • 6 марта 2020
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Владельцы фирмы-газели связаны с компанией с 40-миллионным долгом
Мажоритарным владельцем оптовой компании Panamir OÜ, специализирующейся на какао-продуктах и недавно занявшей 25-е место в ТОПе фирм-газелей Äripäev, является Кирилл Горлач. При этом фирма его отца Аркадия Горлача Nord Cocoa OÜ задолжала кредиторам 40 миллионов евро. По словам Горлача-сына, фирмы между собой никак не связаны.
Помимо Кирилла Горлача, в Nord Cocoa ранее работал и второй участник и член правления Panamir Александр Вийнер.
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