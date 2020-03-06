Владельцы фирмы-газели связаны с компанией с 40-миллионным долгом

Мажоритарным владельцем оптовой компании Panamir OÜ, специализирующейся на какао-продуктах и недавно занявшей 25-е место в ТОПе фирм-газелей Äripäev, является Кирилл Горлач. При этом фирма его отца Аркадия Горлача Nord Cocoa OÜ задолжала кредиторам 40 миллионов евро. По словам Горлача-сына, фирмы между собой никак не связаны.

Скриншот сайта компании Panamir OÜ, торгующей изделиями из какао-бобов

Помимо Кирилла Горлача, в Nord Cocoa ранее работал и второй участник и член правления Panamir Александр Вийнер.