ТОП торговцев стройматериалами: увеличить оборот удалось лишь трем компаниям

Магазин Bauhof. Фото иллюстративное. Фото: Andres Haabu

Прошлый год оказался сложным для торговцев стройматериалами. Среди ТОП 10 компаний с самым большим оборотом в прошлом году лишь троим удалось увеличить продажи.

Оборот всего сектора продаж строительных материалов в первом квартале составил 461,3 миллиона евро и снизился на 12% в годовом сравнении.