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ЕС обсуждает полный отказ от российского газа, нефти и ядерного топлива
Эпицентр
Тайна замка Лайтсе: бизнес-герой 90-х водит партнеров за нос с помощью магии регистра
В здание усадьбы Лайтсе, напоминающее средневековый рыцарский замок, входят двое вооруженных охранников. Они решительно направляются на третий этаж, вместе с ними туда проходит известный бизнес-тренер в сопровождении своего адвоката. Прибытие охранников и адвоката застает врасплох владельца замка Суло Мульдиа.
В здание усадьбы Лайтсе, напоминающее средневековый рыцарский замок, входят двое вооруженных охранников. Они решительно направляются на третий этаж, вместе с ними туда проходит известный бизнес-тренер в сопровождении своего адвоката. Прибытие охранников и адвоката застает врасплох владельца замка Суло Мульдиа.
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Инвестор
Вкус биржи: одна компания стоит больше, чем весь немецкий рынок
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Вкус биржи: одна компания стоит больше, чем весь немецкий рынок
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Мерилин Варсамаа: чтобы появился единорог в сфере медицинских технологий, нам нужно именно это
Чтобы вырастить успешный стартап в области медицинских технологий или даже создать единорога, необходимо объединить силы, скрытые в экосистеме, пишет руководитель направления медицинских технологий научного и бизнес-парка Tehnopol Мерилин Варсамаа.
Чтобы вырастить успешный стартап в области медицинских технологий или даже создать единорога, необходимо объединить силы, скрытые в экосистеме, пишет руководитель направления медицинских технологий научного и бизнес-парка Tehnopol Мерилин Варсамаа.
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Интервью
«Царь-Вилидж», Т1 и рижское фиаско: почему аутлеты процветают не везде
Представитель премиальных европейских брендов, предприниматель Сергей Пярн уверен: в Эстонии никогда не появится полноценного аутлет-комплекса, попытки Т1 занять эту нишу были обречены на провал. И дело не в платежеспособности аудитории.
Представитель премиальных европейских брендов, предприниматель Сергей Пярн уверен: в Эстонии никогда не появится полноценного аутлет-комплекса, попытки Т1 занять эту нишу были обречены на провал. И дело не в платежеспособности аудитории.
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