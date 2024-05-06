ТОП зарплат в крупных фирмах: некоторые платят второй годовой заработок в виде бонуса

Строительная компания Merko вошла в десятку плательщиков лучших зарплат среди крупных компаний со средней зарплатой в 4644 евро. Фото: Андрас Кралла

Среди крупных компаний самые стабильно высокие зарплаты платят в секторе информационных технологий. Но к концу второй десятки списка его преобладание размывается, и в ТОП 100 уже входят фирмы, работающие в самых разных сегментах рынка.

В таблице заработной платы для крупных компаний мы сравниваем компании с числом сотрудников более 100 человек. В ТОПе указана облагаемая налогом заработная плата за предыдущий год.

В крупных фирмах увольнения меньше влияют на среднюю зарплату, но изменения, вызванные некоторыми особенно крупными сокращениями, все же можно найти в таблице. Так, у ИТ-компании Twilio, занявшей 3-е место, было в 2023 году на 63 сотрудника меньше, чем годом ранее, у Pipedrive, занявшей 5-е место, на 94 человека меньше, а у Veriff, занявшей 14-е место, было на 102 человека меньше.

На вершине таблицы снова находится эстонское подразделение Microsoft, в котором работает 410 сотрудников, а среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 7000 евро.

Глава Microsoft Eesti Танель Эрм заявил, что зарплата в компании не так уж высока, их сотрудники получают зарплату среднего разработчика в стране. По мнению Эрма, лидерство в рейтинге связано с другими льготами Microsoft – например, финансовыми бонусами. «Хороший разработчик может получить вторую годовую зарплату в качестве бонуса», – отметил Эрм.