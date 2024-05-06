ТОП зарплат в крупных фирмах: некоторые платят второй годовой заработок в виде бонуса
Строительная компания Merko вошла в десятку плательщиков лучших зарплат среди крупных компаний со средней зарплатой в 4644 евро.Фото: Андрас Кралла
Среди крупных компаний самые стабильно высокие зарплаты платят в секторе информационных технологий. Но к концу второй десятки списка его преобладание размывается, и в ТОП 100 уже входят фирмы, работающие в самых разных сегментах рынка.
В таблице заработной платы для крупных компаний мы сравниваем компании с числом сотрудников более 100 человек. В ТОПе указана облагаемая налогом заработная плата за предыдущий год.
В крупных фирмах увольнения меньше влияют на среднюю зарплату, но изменения, вызванные некоторыми особенно крупными сокращениями, все же можно найти в таблице. Так, у ИТ-компании Twilio, занявшей 3-е место, было в 2023 году на 63 сотрудника меньше, чем годом ранее, у Pipedrive, занявшей 5-е место, на 94 человека меньше, а у Veriff, занявшей 14-е место, было на 102 человека меньше.
На вершине таблицы снова находится эстонское подразделение Microsoft, в котором работает 410 сотрудников, а среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 7000 евро.
Глава Microsoft Eesti Танель Эрм заявил, что зарплата в компании не так уж высока, их сотрудники получают зарплату среднего разработчика в стране. По мнению Эрма, лидерство в рейтинге связано с другими льготами Microsoft – например, финансовыми бонусами. «Хороший разработчик может получить вторую годовую зарплату в качестве бонуса», – отметил Эрм.
ТОП зарплат мы составили так же, как и в прошлом году: если ранее мы опирались на годовые отчеты компаний, то теперь уже второй год подряд используем данные, предоставленные самими компаниями Налогово- таможенному департаменту. Например, количество работников департамент предоставляет по состоянию на последний день каждого квартала, при этом не делая различий между полной и частичной занятостью.
На показатель средней заработной платы могут влиять значительные изменения в численности работников в течение квартала, большая доля работников, работающих неполный рабочий день, выплаты бонусов и премий, увольнения, налоги на заработную плату членов правления и прочее. При изучении таблицы стоит учитывать, что учтен так называемый налоговый квартал, где первый квартал - это декабрь, январь, февраль, второй квартал - март, апрель, май и т.д.
Среднюю заработную плату мы рассчитывали следующим образом: при расчете средней брутто-зарплаты использовали налоги на рабочую силу, среднее количество работников и долю налогов на рабочую силу. В качестве доли налогов мы обычно использовали два коэффициента: 50% и 56%.
Относительно брутто-зарплаты налоги на рабочую силу составляют около 54% (подоходный налог 20%; страховка от безработицы 1,20%, социальный налог 33%). Формула следующая: средние налоги на рабочую силу за последние четыре квартала / среднее количество работников за последние четыре квартала / 50% / 3 (месяца). В компаниях, где средняя зарплата превышает 2500 евро, мы использовали в формуле 56% в качестве доли налогов.
В расчетах ТОПа лучших зарплат участвовали компании, у которых было как минимум три работника по данным за 2022 и 2023 годы.
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