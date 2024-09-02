ТОП самых богатых: предприниматели, которые молчат
В Эстонии есть немало влиятельных предпринимателей, которые избегают публичности.Фото: Raul Mee
Среди самых богатых людей Эстонии есть бизнесмены, чьи решения влияют на тысячи людей, но они не общаются с общественностью.
«Я стараюсь держаться на заднем плане».
«Не интересует».
«На самом деле, не хочу».
«Я не общаюсь с Äripäev».
Так говорят состоятельные бизнесмены, которые многократно попадали в ТОП самых богатых людей Эстонии, когда им звонит журналист. Некоторые из них никогда не хотели быть публичными фигурами, некоторые скромны, у других есть свои счеты с прессой, а кто-то просто в какой-то момент повернулся спиной к общественности.
В этом году ТОП самых богатых людей Эстонии выйдет 5 сентября.
Маргус Линнамяэ
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