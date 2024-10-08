Назад 08.10.24, 06:00 ТОП химической промышленности: производители косметики рвутся в бой Первая тройка этого года в ТОПе химической промышленности подтверждает, что спрос на косметику и товары для красоты не снижается, две из трех компаний успешно работают именно в этой области, пишет портал Tööstusuudised.

По словам Вероники Коокмаа, руководителя компании Glamlac, занявшей третье место в ТОПе химической промышленности, они и сейчас не боятся инвестировать. Foto: Andras Kralla

Успех Eurobio Lab OÜ, занявшей первое место, и Glamlac OÜ, ставшей третьей, не стал неожиданностью. Обе компании и раньше занимали высокие позиции в рейтинге, а Glamlac три года подряд (2020-2022) входила в рейтинг газелей (быстрорастущих компаний) по версии Äripäev. Eurobio Lab производит органическую косметику, а Glamlac специализируется на косметике для ресниц и ногтей.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь