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  • 07.10.24, 13:05

ТОП самых прибыльных застройщиков: кризис ударил по доходам

Прибыль компаний-застройщиков в 2023 году снизилась по сравнению с 2022 годом. При этом выросло число фирм, чья прибыль превысила миллион евро.
В абсолютных цифрах больше всего прибыль увеличила компания Luccaranna OÜ (3,9 миллиона евро), затем Räni KV OÜ (3,4 миллиона евро) и Arco Vara AS (2,9 миллиона евро).
  • В абсолютных цифрах больше всего прибыль увеличила компания Luccaranna OÜ (3,9 миллиона евро), затем Räni KV OÜ (3,4 миллиона евро) и Arco Vara AS (2,9 миллиона евро). Foto: Andras Kralla
Суммарная прибыль в данном секторе составила 65,4 млн евро, что на 24,2% меньше, чем годом ранее. По оценке застройщиков, причинами этого стало снижение покупательского интереса и возросшие расходы. При этом они отмечают, что цены на строительство снизились не сильно, поэтому возможности снижать цены на недвижимость нет.

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