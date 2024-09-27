Назад 07.10.24, 13:05 ТОП самых прибыльных застройщиков: кризис ударил по доходам Прибыль компаний-застройщиков в 2023 году снизилась по сравнению с 2022 годом. При этом выросло число фирм, чья прибыль превысила миллион евро.

В абсолютных цифрах больше всего прибыль увеличила компания Luccaranna OÜ (3,9 миллиона евро), затем Räni KV OÜ (3,4 миллиона евро) и Arco Vara AS (2,9 миллиона евро). Foto: Andras Kralla

Суммарная прибыль в данном секторе составила 65,4 млн евро, что на 24,2% меньше, чем годом ранее. По оценке застройщиков, причинами этого стало снижение покупательского интереса и возросшие расходы. При этом они отмечают, что цены на строительство снизились не сильно, поэтому возможности снижать цены на недвижимость нет.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь