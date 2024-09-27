Назад 27.09.24, 13:27 Топливная компания из группы Алексея Чульца сокращает 90% сотрудников «Нет работы», – констатирует управляющий группы компаний Алексея Чульца, в которую входит Saurix Petroleum, Алексей Мюрисеп. Под сокращения попали в основном водители грузовиков, доставляющих топливо в порт.

Основная деятельность Saurix Petroleum – это бункеровка судов и оптовая торговля нефтепродуктами. Foto: Andres Haabu

Компания Saurix Petroleum, основной деятельностью которой была бункеровка судов и оптовая торговля нефтепродуктами, сокращает 16 из 18 сотрудников и останавливает деятельность до лучших времен. Эту информацию ДВ подтвердил управляющий Baltic Sea Bunkering OÜ, владеющей Saurix, Алексей Мюрисеп.

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