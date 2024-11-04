Назад 06.11.24, 14:50 ТОП компаний машиностроения и металлургии: оборонная промышленность в лидерах В ТОПе компаний сектора машиностроения и металлургии первое и третье место заняли представители оборонной промышленности.

Руководитель лидера ТОПа – компании Defsecintel Solutions OÜ – Яанус Тамм. Foto: Defsecintel Solutions

В тройку лидеров в этом году вошла только одна компания, занимающаяся «традиционным» машиностроением, – Lisako OÜ, производящая сельскохозяйственные и лесозаготовительные машины под брендом BMF. В прошлом году Lisako заняла 43-е место в ТОПе, а до этого находилась в первой десятке или на ее границе. Настоящим сюрпризом, однако, стали первое и третье места – Defsecintel Solutions OÜ и Threod Systems AS.

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