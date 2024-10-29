Назад 30.10.24, 08:44 ТОП автобусных перевозчиков: половина ида-вируских лидеров разъехалась ТОП 50 пассажирских перевозчиков Эстонии снова лидирует Lux Express, но в ТОПе представлены компании из самых разных уездов, в том числе и четыре фирмы, появившиеся в Ида-Вирумаа. Однако две из них «родной» уезд покинули из-за большой конкуренции.

Автобус Atko в Нарве, где эта компания работала на городских маршрутах до 2022 года. Foto: Николай Андреев

Рейсовые автобусы, которые ездят в другие страны, по Эстонии, по уездным и городским маршрутам, как правило, относятся к крупным компаниям из верхушки рейтинга. Но за ними следует множество небольших фирм из регионов, каждая из которых специализируется на каком-то своем виде перевозок. В ТОП 50 есть компании, в которых всего несколько водителей.

Где родился, там не пригодился

На 22-м месте в ТОПе расположилось AS Atko Bussiliinid, которое зарегистрировано в Кохтла-Ярве. Из ида-вируских компаний, попавших в ТОП 50, крупной можно назвать только ее, но на данный момент в Ида-Вирумаа она зарегистрирована лишь формально. Ранее в течение 10 лет компания обеспечивала пассажирские перевозки внутри Кохтла-Ярве, а также 6 лет в Нарве, но в обоих городах проиграла тендер более крупной компании GoBus, занимающей в ТОПе перевозчиков 3-е место.

Atko Bussiliinid входит в большую группу компаний, которая под одним брендом работает в восьми уездах и в которую входит еще несколько транспортных компаний, а также турфирма Atko Tours с офисами в Таллинне и Раквере.

В самом Кохтла-Ярве и в Нарве под брендом Atko работает сейчас маленькая компания из этой же группы – Järve Bussipark, пояснил ДВ ее кохтла-ярвеский руководитель Алекс Авикайнен. А попавшая в ТОП Atko Bussiliinid теперь перевозит пассажиров в других уездах Эстонии.

Оборот Atko Bussiliinid в прошлом году составил 10,76 млн евро, а прибыль до налогообложения – 115,3 тысяч. Компания расширяет деятельность, по данным Инфобанка, в ней 61 сотрудник, это вдвое больше, чем в прошлом году.

Остальные ида-вируские пассажирские перевозчики в ТОПе значительно меньше по размеру, в каждой фирме лишь по несколько сотрудников, а годовые обороты в 2023 году были ниже полумиллиона евро.

Рейс Кохтла-Ярве - Марокко

Weling Reisid из Йыхви оказалась на 32 месте в ТОПе. Оборот компании за прошлый год – 260,5 тыс., прибыль – 34,8 тыс. Владелец Владимир Фомин рассказал ДВ, что у фирмы два основных направления деятельности – особенно длинные туристические поездки и перевозки для ида-вируских предприятий, но есть и отдельные заказы, например, школьные экскурсии.

По словам Фомина, две недели назад он вернулся из поездки через всю Европу в Португалию, оттуда в Марокко и затем обратно в Эстонию.

«Со всей Эстонии собрали людей по заказам туристических агентств и поехали – в Испанию, Португалию, оттуда в Марокко. Это уже Африка, туда – паромом, – рассказал Владимир Фомин. – Поездка длилась 21 день – это был наш самый длинный маршрут».

В Ида-Вирумаа компания возит работников на местные предприятия: в Силламяэский порт и расположенные на его территории фирмы, а также на две фабрики в Кохтла-Ярве. Всего у Weling Reisid десяток автобусов, но только пять постоянных работников. Если требуется больше людей, их нанимают на конкретные рейсы.

Владимир Фомин рассказал, что туристические поездки приносят доход только с апреля по октябрь, заказы предприятий более стабильны. Раньше в компании были и маршрутки, но от них в итоге отказались.

«Суеты много, ремонта много, а денег мало», – рассказал владелец фирмы.

Владимир Фомин рассказывает, что основная проблема в отрасли – нехватка опытных работников. По его словам, новые водители автобусов в регионе – это шахтеры, которые переквалифицировались после того, как вышли в 55 лет на раннюю пенсию из-за вредных условий труда или попали под сокращение в сланцевом секторе. Также есть бывшие дальнобойщики, которые решили сменить фуру на автобус, рассказал Фомин.

«На рейс в Марокко мне водителей не найти – сложно, долго, далеко, тяжело… Людей даже не интересует оплата. После пандемии все как-то расслабились, и никто не хочет ехать далеко от дома. Поэтому я сам ездил, вдвоем с напарником», – рассказал предприниматель.

Восток и запад Вирумаа

На 37-м месте в ТОПе фирма Voyage, зарегистрированная в Кохтла-Ярве, но и она в Ида-Вирумаа уже не работает.

Здесь работы нет, конкуренция большая. Зачем мне это надо? Андрей Шляпин владелец Voyage

«Дела идут нормально, перевозим школьников, обслуживаем волость Хальяла в Ляэне-Вирумаа, – рассказал владелец Voyage Андрей Шляпин. – В Ида-Вирумаа мы работать закончили. В прошлом году заказы здесь уже можно было пересчитать по пальцам одной руки. 1 сентября прошлого года я сдал боксы, прекратил аренду. Здесь работы нет, конкуренция большая. Зачем мне это надо?»

На новом месте фирма предоставляет услугу школьного автобуса для волостной школы, а также принимает отдельные заказы. В компании, включая директора и бухгалтера, только семь работников, а вот автобусов с прежнего места осталось много – часть из них выставили на продажу, часть сдадут на металлолом, рассказал Шляпин.

С другой стороны, на ида-вируском рынке работает крупная компания из соседнего Ляэне-Вирумаа – RTX Lines, которая в ТОПе Äripäev заняла 8-е место по Эстонии. По словам Владимира Фомина, она всерьез конкурирует с местными перевозчиками.

Еще одна автобусная компания из Ида-Вирумаа – Ekspress-Auto L – по итогам прошлого года имела оборот 407 тыс. евро и вернулась в ТОП после двухлетнего отсутствия, на 46-е место, даже несмотря на небольшой убыток по году – 8,5 тыс. Однако за нынешний год ее оборот значительно сократился, появился долг по налогам в размере 2,6 тыс. евро. Основной совладелец и руководитель фирмы Анатолий Листов сказал ДВ, что не готов сейчас подробнее рассказывать о предприятии.

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