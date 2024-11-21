Назад 21.11.24, 12:49 ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила Хотя в строительном секторе вряд ли в ближайшее время удастся достичь результатов, сравнимых с прежними годами, и настроение в отрасли остается тревожным, есть вера в то, что компании справятся и в новых условиях.

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Руководитель компании Merko Ehitus Eesti, занявшей первое место, Яан Мяэ отметил, что результаты прошлого года могут свидетельствовать о завершении очередного экономического цикла. «Текущий рынок недвижимости работает на более низких оборотах, поэтому наш фокус с жилищного строительства снова сместился в сторону общего и инфраструктурного строительства. В сфере девелопмента сравнимых с прошлым годом результатов в ближайшее время, вероятно, ожидать не стоит».