ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
Хотя в строительном секторе вряд ли в ближайшее время удастся достичь результатов, сравнимых с прежними годами, и настроение в отрасли остается тревожным, есть вера в то, что компании справятся и в новых условиях.
Руководитель компании Merko Ehitus Eesti, занявшей первое место, Яан Мяэ отметил, что результаты прошлого года могут свидетельствовать о завершении очередного экономического цикла. «Текущий рынок недвижимости работает на более низких оборотах, поэтому наш фокус с жилищного строительства снова сместился в сторону общего и инфраструктурного строительства. В сфере девелопмента сравнимых с прошлым годом результатов в ближайшее время, вероятно, ожидать не стоит».
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.