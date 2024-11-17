Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,19%270,4
  • OMX Riga−0,48%881,75
  • OMX Tallinn−0,04%1 729,58
  • OMX Vilnius−0,1%1 043,34
  • S&P 500−1,32%5 870,62
  • DOW 30−0,7%43 444,99
  • Nasdaq −2,24%18 680,12
  • FTSE 1000,11%8 072,22
  • Nikkei 225−1,09%38 220,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,32
  • OMX Baltic0,19%270,4
  • OMX Riga−0,48%881,75
  • OMX Tallinn−0,04%1 729,58
  • OMX Vilnius−0,1%1 043,34
  • S&P 500−1,32%5 870,62
  • DOW 30−0,7%43 444,99
  • Nasdaq −2,24%18 680,12
  • FTSE 1000,11%8 072,22
  • Nikkei 225−1,09%38 220,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,32
  • 18.11.24, 10:24

Самое успешное предприятие Ида-Вирумаа: производитель сгущенки нацелен на рост экспорта

Победителем ида-вируского ТОП от Äripäev стала компания Polven Foods, один из крупнейших производителей майонеза и сгущенного молока в странах Балтии.
Министр экономики и промышленности Эркки Келдо поздравляет Томаса Кивесту, руководителя завода и отдела продаж Polven Foods, победившего в ТОПе Äripäev по Ида-Вирумаа.
  • Министр экономики и промышленности Эркки Келдо поздравляет Томаса Кивесту, руководителя завода и отдела продаж Polven Foods, победившего в ТОПе Äripäev по Ида-Вирумаа. Foto: Andras Kralla
Этот год, по словам руководителя завода и отдела продаж Polven Foods Томаса Кивесту, по результатам будет похож на предыдущий. «Мы сделали наше производство очень эффективным и собрали правильную команду. Количество работников у нас осталось прежним, но машины стали быстрее», — сказал он, получая награду.
Кивесту добавил, что в следующем году компания сосредоточится на увеличении объемов экспорта за пределы Эстонии, Латвии и Литвы, в первую очередь в Скандинавию и другие европейские страны.
В рейтинге участвовало 105 предприятий, полный список приведен в конце статьи.
На втором месте рейтинга оказалась компания Eesti Energomontaaž, а третье место заняла Enefit Solutions.

Похожие статьи

ТОП
  • 17.11.24, 11:42
Победитель ТОПа Рапламаа: в Эстонии делаем лишь минимально необходимые инвестиции
Первое место в ТОПе Рапламаа заняла Kohila Vineer, второе место — United Loggers, а третье — Sokkel Karjäärid.
ТОП
  • 16.11.24, 12:27
ТОП: Крупнейшие налоговые должники в секторе машиностроения и металлургии
У пяти компаний, работающих в сфере машиностроения и металлургии, налоговая задолженность превышает 100 000 евро. Одна из фирм, входящих в тройку крупнейших должников, и вовсе публично объявила о своем банкротстве.
ТОП
  • 10.11.24, 15:25
ТОП: Эстонские стартапы, которые активнее всего набирают персонал
Портал FoundMe составил ТОП эстонских стартапов, которые активнее всего набирали персонал за прошедший год.
ТОП
  • 06.11.24, 14:50
ТОП компаний машиностроения и металлургии: оборонная промышленность в лидерах
В ТОПе компаний сектора машиностроения и металлургии первое и третье место заняли представители оборонной промышленности.
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.11.24, 12:02
В центре Таллинна возобновляется затянувшийся на долгие годы проект
2
Новости
  • 16.11.24, 10:13
«Кажется, ему абсолютно все равно на деньги»: 69-летний игрок в покер из Эстонии зарабатывает миллионы
3
Новости
  • 15.11.24, 16:49
Под давлением поляков: эстонская компания покупает местного конкурента
4
Интервью
  • 13.11.24, 06:00
Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
5
Новости
  • 16.11.24, 10:43
Контейнерный отель в Теллискиви сокращает сотрудников и закрывается
6
Новости
  • 17.11.24, 16:17
Предприниматели: молодежь хочет работать девять месяцев в году и три месяца отдыхать

Последние новости

Биржа
  • 18.11.24, 10:49
Кредиторы приняли план спасения Planet42
ТОП
  • 18.11.24, 10:24
Самое успешное предприятие Ида-Вирумаа: производитель сгущенки нацелен на рост экспорта
Добавлен ТОП Ида-Вирумаа
Новости
  • 18.11.24, 08:55
Глава обанкротившегося производства: налоговый аннулировал все соглашения
Биржа
  • 18.11.24, 08:28
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Mнения
  • 18.11.24, 06:00
Зашев: эстонские политики делают все возможное, чтобы вести бизнес было почти невозможно
Новости
  • 17.11.24, 16:17
Предприниматели: молодежь хочет работать девять месяцев в году и три месяца отдыхать
Новости
  • 17.11.24, 14:24
Трамп назначил директора фрекинговой компании новым министром энергетики США
Новости
  • 17.11.24, 13:17
Рождественский рынок прекратит работу сразу после Нового года

Сейчас в фокусе

«Побеждает тот, кто не пытается выиграть», — считает Владимир Корзинин, который в одночасье стал звездой покера.
Новости
  • 16.11.24, 10:13
«Кажется, ему абсолютно все равно на деньги»: 69-летний игрок в покер из Эстонии зарабатывает миллионы
Рождественский рынок прекратит работу сразу после Нового года
Новости
  • 17.11.24, 13:17
Рождественский рынок прекратит работу сразу после Нового года
В дискуссионной панели, состоявшейся на мероприятии по признанию победителей региональных ТОПов предприятий Центральной Эстонии, приняли участие руководитель отдела персонала Saarionen Eesti Марелле Пихлак, руководитель зернового бизнеса Scandagra Eesti Марге Пяхкель и владелец компании Thermoarena Вахур Пиндма. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 17.11.24, 16:17
Предприниматели: молодежь хочет работать девять месяцев в году и три месяца отдыхать
В дискуссии, которую вел главный редактор Lääne-Virumaa Uudised Айвар Хундимяги, приняли участие Олег Гросс, Мерит Вайн и Ахти Асманн (слева направо).
Новости
  • 16.11.24, 11:42
Гросс: в магазин с проверкой нагрянули семь чиновников — это слишком!
Отель закрывается.
Новости
  • 16.11.24, 10:43
Контейнерный отель в Теллискиви сокращает сотрудников и закрывается
Внешняя и оборонная политика Дональда Трампа является непредсказуемой. Кая Каллас теперь отвечает за ту же область в Европейской комиссии.
Новости
  • 16.11.24, 13:34
«Даже Кая Каллас понимает, что безусловная гарантия защиты США исчезла навсегда»
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 16.11.24, 12:27
ТОП: Крупнейшие налоговые должники в секторе машиностроения и металлургии
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024