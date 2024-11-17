Самое успешное предприятие Ида-Вирумаа: производитель сгущенки нацелен на рост экспорта

Министр экономики и промышленности Эркки Келдо поздравляет Томаса Кивесту, руководителя завода и отдела продаж Polven Foods, победившего в ТОПе Äripäev по Ида-Вирумаа. Foto: Andras Kralla
Этот год, по словам руководителя завода и отдела продаж Polven Foods Томаса Кивесту, по результатам будет похож на предыдущий. «Мы сделали наше производство очень эффективным и собрали правильную команду. Количество работников у нас осталось прежним, но машины стали быстрее», — сказал он, получая награду.
Кивесту добавил, что в следующем году компания сосредоточится на увеличении объемов экспорта за пределы Эстонии, Латвии и Литвы, в первую очередь в Скандинавию и другие европейские страны.
В рейтинге участвовало 105 предприятий, полный список приведен в конце статьи.
На втором месте рейтинга оказалась компания Eesti Energomontaaž, а третье место заняла Enefit Solutions.
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