Назад 18.11.24, 10:24 Самое успешное предприятие Ида-Вирумаа: производитель сгущенки нацелен на рост экспорта Победителем ида-вируского ТОП от Äripäev стала компания Polven Foods, один из крупнейших производителей майонеза и сгущенного молока в странах Балтии.

Министр экономики и промышленности Эркки Келдо поздравляет Томаса Кивесту, руководителя завода и отдела продаж Polven Foods, победившего в ТОПе Äripäev по Ида-Вирумаа. Foto: Andras Kralla

Этот год, по словам руководителя завода и отдела продаж Polven Foods Томаса Кивесту, по результатам будет похож на предыдущий. «Мы сделали наше производство очень эффективным и собрали правильную команду. Количество работников у нас осталось прежним, но машины стали быстрее», — сказал он, получая награду.

Кивесту добавил, что в следующем году компания сосредоточится на увеличении объемов экспорта за пределы Эстонии, Латвии и Литвы, в первую очередь в Скандинавию и другие европейские страны.

В рейтинге участвовало 105 предприятий, полный список приведен в конце статьи.

На втором месте рейтинга оказалась компания Eesti Energomontaaž, а третье место заняла Enefit Solutions.