ТОП налоговых должников в торговле: «Коронавирусный кредит и жесткость государства привели к банкротству»
Налоговая задолженность четырех торговых компаний – розничных и оптовых продавцов продовольственных товаров и товаров первой необходимости – к середине декабря превысила отметку в 100 000 евро, а лидер ТОПа задолжал более 200 000 евро.
«Наши счета за электроэнергию выросли на 80 000 евро за год», – прокомментировал владелец компании, возглавившей ТОП налоговых должников в торговле. Foto: Julia-Maria Linna
Портал Kaubandus.ee составил ТОП-9 компаний сектора розничной и оптовой торговли с самой большой налоговой задолженностью. В таблице представлены компании, чья налоговая задолженность превышает 19 000 евро. Данные взяты из обзора налоговых должников, составленного на основе данных Инфбонка Äripäev и Налогово-таможенного департамента по состоянию на 19 декабря.
У пяти компаний, работающих в сфере машиностроения и металлургии, налоговая задолженность превышает 100 000 евро. Одна из фирм, входящих в тройку крупнейших должников, и вовсе публично объявила о своем банкротстве.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.