ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными»

Магазин спортивных товаров Rademar в торговом центре Ülemiste. Foto: Andres Haabu
По состоянию на 20 марта 2025 года налоговая задолженность Rademar, торгующей спортивными товарами и одеждой, составляла 255 000 евро – она полностью отсрочена. Кроме того, компания не подала годовой отчет за последний экономический год, в котором были бы отражены результаты за 2023 год.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Средняя зарплата в строительном секторе за последние четыре квартала составила 2365 евро и выросла за год на 8,5%. При этом среднее число работников сократилось, что свидетельствует о сохранении давления на заработную плату.
Попасть в ТОП газелей, то есть в число быстрорастущих компаний, довольно сложно, но особую гордость и признание заслуживают те, кто смог поддержать высокий темп роста на протяжении нескольких лет подряд.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!