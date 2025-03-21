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  • 23.03.25, 11:48

ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными»

Компанией с самой крупной налоговой задолженностью в сфере торговли одеждой стала Rademar: отсроченный долг в несколько раз превышает задолженности других игроков отрасли.
Магазин спортивных товаров Rademar в торговом центре Ülemiste.
  • Магазин спортивных товаров Rademar в торговом центре Ülemiste. Foto: Andres Haabu
По состоянию на 20 марта 2025 года налоговая задолженность Rademar, торгующей спортивными товарами и одеждой, составляла 255 000 евро – она полностью отсрочена. Кроме того, компания не подала годовой отчет за последний экономический год, в котором были бы отражены результаты за 2023 год.
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