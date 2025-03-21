Назад 23.03.25, 11:48 ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными» Компанией с самой крупной налоговой задолженностью в сфере торговли одеждой стала Rademar: отсроченный долг в несколько раз превышает задолженности других игроков отрасли.

Магазин спортивных товаров Rademar в торговом центре Ülemiste. Foto: Andres Haabu

По состоянию на 20 марта 2025 года налоговая задолженность Rademar, торгующей спортивными товарами и одеждой, составляла 255 000 евро – она полностью отсрочена. Кроме того, компания не подала годовой отчет за последний экономический год, в котором были бы отражены результаты за 2023 год.