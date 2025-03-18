ТОП: эстонские ИТ-компании, чаще всего выигрывающие гостендеры

С 1 сентября стартует проект TI-Hüpe, в рамках которого 20 тысяч учеников 10-11-го классов и 3000 учителей получат бесплатный доступ к обучающим программам, работающим на основе искусственного интеллекта. Достаточен ли сегодня уровень искусственного интеллекта, чтобы учиться на его основе и активно применять в повседневной жизни?
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.