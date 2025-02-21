ТОП газелей: компании, которые годами демонстрируют стремительный рост
Попасть в ТОП газелей, то есть в число быстрорастущих компаний, довольно сложно, но особую гордость и признание заслуживают те, кто смог поддержать высокий темп роста на протяжении нескольких лет подряд.
К моменту публикации прошлогоднего ТОПа газелей в списке было восемь компаний, которые четыре года подряд попадали в рейтинг. В этом году активный рост из этих восьми компаний показала только одна – таким образом фирма стала пятикратной «газелью».
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В этом году звания быстро развивающихся фирм-газелей удостоились почти 1300 компаний. Хотя традиционно в ТОПе много бизнесов из Харьюмаа, самые исключительные результаты на этот раз показали деловые люди Сааремаа.
Средняя зарплата в строительном секторе за последние четыре квартала составила 2365 евро и выросла за год на 8,5%. При этом среднее число работников сократилось, что свидетельствует о сохранении давления на заработную плату.
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