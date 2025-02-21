Назад 21.02.25, 12:34 ТОП газелей: компании, которые годами демонстрируют стремительный рост Попасть в ТОП газелей, то есть в число быстрорастущих компаний, довольно сложно, но особую гордость и признание заслуживают те, кто смог поддержать высокий темп роста на протяжении нескольких лет подряд.

Foto: Raul Mee

К моменту публикации прошлогоднего ТОПа газелей в списке было восемь компаний, которые четыре года подряд попадали в рейтинг. В этом году активный рост из этих восьми компаний показала только одна – таким образом фирма стала пятикратной «газелью».