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  • 21.02.25, 12:34

ТОП газелей: компании, которые годами демонстрируют стремительный рост

Попасть в ТОП газелей, то есть в число быстрорастущих компаний, довольно сложно, но особую гордость и признание заслуживают те, кто смог поддержать высокий темп роста на протяжении нескольких лет подряд.
ТОП газелей: компании, которые годами демонстрируют стремительный рост
  • Foto: Raul Mee
К моменту публикации прошлогоднего ТОПа газелей в списке было восемь компаний, которые четыре года подряд попадали в рейтинг. В этом году активный рост из этих восьми компаний показала только одна – таким образом фирма стала пятикратной «газелью».
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