Водородная «Тойота» - пока только для (богатых) рижан

Воды у нас полно, а вот водородных заправок пока нет. Нет их даже по другую сторону залива - в Финляндии. Фото: Андрас Кралла

Водородный автомобиль Toyota Mirai еще не скоро начнет колесить по улицам Таллинна. Примерно каждые 600 километров пробега машину надо заправлять, а единственная водородная АЗС в странах Балтии находится в Риге. Ближайшие к ней - в Швеции, Дании и Германии.

Toyota Mirai в Эстонии - пока лишь некое наглядное пособие, призванное продемонстрировать местным жителям, как четырехколесный экипаж может производить электричество из водорода и кислорода.