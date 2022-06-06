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    Продажи новых автомобилей в мае восстановились до прошлогоднего уровня

    Самой популярной маркой среди новых легковых автомобилей в Эстонии в мае была Toyota.Фото: Liis Treimann

    В мае рынок новых легковых автомобилей в Эстонии значительно восстановился, почти достигнув прошлогоднего уровня, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

    В мае в Эстонии было продано 2174 новых легковых автомобиля, что всего на 1,5% меньше, чем в мае прошлого года. Всего за пять месяцев текущего года клиентам было передано 9143 новых легковых автомобиля, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
    В мае сегментом с наибольшей долей были средние внедорожники – на них пришлось 37,8% всех проданных новых легковых автомобилей. На автомобили с альтернативным топливом по-прежнему приходится более 40% всех новых легковых автомобилей. В мае было продано 779 гибридных автомобилей, 87 электромобилей и 21 автомобиль, работающий на газе.
    Самой популярной маркой в мае была Toyota (продано 578 автомобилей), за ней следуют Škoda и Volkswagen с 257 и 223 автомобилями соответственно. В тройку лидеров в мае попали только модели Toyota, самой популярной из которых была Toyota RAV4 с 214 автомобилями, за ней следуют Toyota C-HR (103) и Toyota Corolla (96).

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